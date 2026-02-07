Ucraina, per Zelensky gli Usa "vogliono la fine della guerra entro giugno 2026": cosa c'è di vero

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Gli Stati Uniti vogliono porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina entro giugno 2026. Lo ha rivelato Volodymyr Zelensky, rilanciando i propositi di Kiev per una rapida conclusione del conflitto in opposizione al desiderio di Mosca di congelarne l’esito attuale. Conscio che i veri negoziati si svolgono sotto traccia tra le due potenze, presidente del Paese invaso ha poi ribadito che Washington “non dovrebbe fare accordi sull’Ucraina senza l’Ucraina”. Pressati da questioni interne, gli americani hanno quindi stabilito un nuovo round di colloqui tra russi e ucraini per la prossima settimana in terra statunitense. Saranno quelli decisivi?

La guerra in Ucraina è davvero vicina alla fine?

A questa domanda hanno risposto in troppi, troppe volte e sbagliando troppo spesso. Le dichiarazioni di Zelensky sono giunte dopo i negoziati organizzati ad Abu Dhabi e mediati dagli Usa, terminati ancora una volta senza svolte decisive.

L’amministrazione guidata da Donald Trump “ha proposto per la prima volta che le squadre negoziali ucraina e russa si incontrino negli Stati Uniti, probabilmente a Miami, tra una settimana. Abbiamo confermato la nostra partecipazione”, ha riferito il presidente ucraino.

ANSA

Con ogni probabilità anche questo nuovo giro di colloqui non determinerà la conclusione del conflitto, nonostante eventuali e retorici proclami. Le posizioni delle parti coinvolte restano inconciliabili a livello strategico.

Perché si parla di fine delle guerra entro giugno?

L’estate è militarmente la stagione in cui gli attacchi terrestri si fanno più intensi e serrati. Nel medesimo periodo, inoltre, la Russia dovrà vedersela con un nuovo aggiornamento del sistema industriale e concentrarsi maggiormente sul saliente artico assieme alla Cina.

Senza contare le pressioni interne da parte di oligarchi e Repubbliche periferiche della Federazione che hanno pagato il prezzo di sangue più alto inviando grandi masse di soldati al fronte ucraino.

Dal punto di vista americano, invece, l’estate 2026 coincide con un periodo molto delicato, in cui la campagna per le elezioni di Midterm entrerà nella sua prima fase più calda. Il rinnovo parziale del Congresso previsto per novembre potrebbe mutare l’attuale impianto decisionale anche sul dossier ucraino.

Da qui la fretta di Trump e della parte di apparati che sposano la sua linea di politica estera. Fretta trainata dalla stanchezza imperiale che gli Usa vivono in questo momento storico e la conseguente volontà di chiudere più fronti caldi possibile per concentrarsi sul contenimento marittimo della Cina intorno a Taiwan.

In tal senso si scorge sempre più chiaramente il vero obiettivo finale degli Stati Uniti: staccare la Russia dalle grinfie letali di Pechino che, forte dell’attuale sodalizio che la vede in posizione di preminenza, si rinforza col meglio che Mosca ha da offrire: grano e idrocarburi, pagati a rate con lo sconto e in moneta cinese, per giunta.

Il valore relativo del piano Usa-Russia per la pace in Ucraina

Il piano di pace concordato da Stati Uniti e Russia a novembre 2025 resta ancora oggi l’impostazione base di partenza per i successivi colloqui. Peccato però che sia destinato a restare lettera morta.

Innanzitutto perché la diplomazia che davvero cambia i destini delle nazioni è sempre segreta, e non necessita di firme sbandierate mediaticamente. E poi perché il documento cristallizza posizioni inaccettabili dalle parti in conflitto, specialmente per l’Ucraina.

Da un lato è certamente vero che Kiev appaia come la vittima sacrificale di un gioco tra potenze mondiali, oltre che aspirante satellite americano da associare all’Unione europea. Dall’altro, tuttavia, Washington è consapevole che la transizione del potere interna all’Ucraina andrà maneggiata con estrema cura per evitare che graviti eccessivamente verso il Cremlino.