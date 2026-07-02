Ucraina, Valery Zaluzhny verso la sfida a Zelensky alle elezioni 2027: chi è il generale ambasciatore in UK

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

In Ucraina si fa sempre più spazio l’ipotesi delle elezioni presidenziali nel 2027. A sfidare Volodymyr Zelensky potrebbe essere Valery Zaluzhny, ex generale ed eroe nazionale, destituito dall’attuale presidente ma che ancora gode di una grande popolarità in patria. Oggi ambasciatore del Paese nel Regno Unito, potrebbe sbaragliare la concorrenza in caso di nuove votazioni.

Nuove elezioni in Ucraina? La situazione

Sono sempre più probabili delle nuove elezioni presidenziali in Ucraina, Paese da più di tre anni impegnato nella guerra con la Russia, dopo essere stato aggredito dall’esercito di Putin nel febbraio del 2022.

Dopo anni di guerra e innumerevoli perdite, la popolazione sarebbe da un lato spinta da sentimenti patriottici ma in larga parte sarebbe anche esausta dal conflitto. Per questo motivo, in politica interna potrebbe esserci uno scossone che verrebbe confermato dalle eventuali nuove elezioni. A mettere a rischio la leadership di Zelensky potrebbe essere un ex militare, Valery Zaluzhny.

L’ex generale favorito sul presidente

Secondo gli analisti politici, l’ex generale sarebbe in pole come candidato per la presidenza di Kiev.

D’altronde, un sondaggio di gennaio riportava un calo di consensi per il presidente in carica che scendeva al 52%, il suo minimo storico nel triennio bellico, lui che aveva toccato anche il 90% oltre due anni fa.

Secondo rilevazioni e sondaggi citati da RaiNews, poi, Zelensky non avrebbe problemi a battere ancora il suo predecessore Petro Poroshenko, mentre verrebbe probabilmente travolto proprio da Valery Zaluzhny che lo potrebbe battere, secondo le previsioni, con circa il 65% di preferenze, rispetto al 30% circa dell’attuale presidente.

Chi è Valery Zaluzhny

Valery Zaluzhny è un ex generale, è stato comandante delle forze ucraine ed è stato destituito due anni fa proprio da Zelensky. Attualmente è ambasciatore dell’Ucraina nel Regno Unito. Eroe nazionale con la fama di essere un uomo duro e tutto d’un pezzo, il 49enne è stato soprannominato “il salvatore dell’Ucraina“, quando seppe ideare la strategia giusta per far fallire l’avanzata verso la capitale di Mosca nei primi giorni dell’invasione.

Tra i due eventuali duellanti per la presidenza non corre buon sangue. Contrastato dagli Stati Uniti, il capo di stato maggiore della Difesa fu rimosso nel febbraio 2024 proprio da Zelensky che volle Oleksandr Syrskyi al suo posto. La scelta fu giustificata dal fatto che il generale fosse contrario alla riforma strutturale delle forze armate, ma, secondo vari analisti, la decisione sarebbe stata in realtà motivata dal fastidio del capo di Stato di fronte alla popolarità di Zaluzhny e al suo atteggiamento più attendista in guerra. Una volta destituito, il rivale di Zelensky è finito marginalizzato, in abiti civili, a Londra dov’è ambasciatore dell’Ucraina nel Regno Unito.

Ancora oggi una figura forte nell’immaginario collettivo, come riporta RaiNews, Zaluzhny avrebbe preferito un atteggiamento più cauto nel conflitto con Putin. La sua strategia difficilmente avrebbe avallato l’incursione nella regione russa di Kursk e avrebbe portato, secondo gli analisti politici, a perdite minori in fatto di vite umane fra i soldati. Anche per questo, l’ex generale potrebbe assumersi l’onere d’un accordo di pace con Putin anche se in tanti dubitano che possa essere disposto ad accettare le richieste degli Usa e della Russia.