Undici cittadini stranieri sono stati denunciati per occupazione abusiva a Udine, dove la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari sul territorio. L’operazione, condotta nella giornata di ieri, ha portato anche all’arresto di un uomo ricercato e al sequestro di un coltello a serramanico. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le attività sono state disposte dal Questore per garantire la sicurezza in città e prevenire episodi di illegalità.

Controlli straordinari nella struttura di accoglienza Cavarzerani

Nel corso dei controlli, la Polizia di Stato di Udine ha rintracciato 11 cittadini di nazionalità straniera, tutti maggiorenni, che si trovavano all’interno della struttura di accoglienza Cavarzerani senza alcun titolo autorizzativo. Gli stranieri, provenienti da Afghanistan, Bangladesh, Marocco e Tunisia, sono stati accompagnati in Questura per le procedure di identificazione.

Gli operatori della struttura si sono accorti della presenza degli 11 cittadini extracomunitari durante la notte precedente e hanno immediatamente allertato la Polizia. Gli agenti sono intervenuti prontamente, identificando i soggetti che si erano introdotti abusivamente nella struttura.

Al termine delle verifiche, tutti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di occupazione abusiva. Tra di loro è stato identificato anche un cittadino tunisino già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto. Gli 11 stranieri sono stati allontanati dalla struttura di accoglienza.

Segnalazione di cittadini e intervento delle Volanti in via Cividale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, durante i servizi di controllo notturni, una segnalazione da parte di un cittadino ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente in via Cividale. L’uomo aveva notato tre individui intenti a scavalcare una recinzione e ha subito chiamato il 112.

Le Volanti hanno rintracciato in strada tre stranieri di nazionalità tunisina. Durante la perquisizione, uno di loro è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Per questo motivo, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Un secondo soggetto, sempre di nazionalità tunisina, è stato tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria di Milano per reati contro il patrimonio commessi nel capoluogo lombardo. Il terzo individuo è stato identificato e sottoposto ai controlli di rito.

Le procedure di identificazione e le misure adottate

Dopo aver accompagnato gli 11 cittadini stranieri in Questura, gli agenti hanno avviato le procedure di identificazione e verificato la posizione di ciascuno. L’attenzione si è concentrata in particolare sul cittadino tunisino già destinatario di un provvedimento di espulsione, per il quale sono state avviate le pratiche necessarie all’allontanamento dal territorio nazionale.

Gli altri soggetti sono stati denunciati per occupazione abusiva e immediatamente allontanati dalla struttura di accoglienza. La Polizia ha ribadito la necessità di rispettare le regole e le procedure previste per l’accesso alle strutture di accoglienza, sottolineando che ogni violazione sarà perseguita con fermezza.

Il sequestro del coltello e l’arresto per reati contro il patrimonio

Durante l’intervento in via Cividale, il ritrovamento di un coltello a serramanico ha portato alla denuncia di uno dei tre stranieri per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Questo episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare la detenzione di armi e oggetti pericolosi, che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica.

L’arresto del secondo individuo, ricercato per reati contro il patrimonio commessi a Milano, rappresenta un ulteriore risultato dell’attività di controllo e della collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato. Grazie alla banca dati e ai controlli incrociati, è stato possibile individuare e fermare il soggetto, che ora dovrà rispondere delle accuse davanti all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione condotta ieri a Udine si inserisce in un più ampio piano di controlli straordinari disposti dal Questore per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

