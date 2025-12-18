Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale sabato sera nei pressi dell’autostazione di Udine. Un cittadino algerino di 31 anni è stato fermato dopo aver sottratto con violenza uno smartphone a un altro straniero e aver aggredito i militari dell’Esercito Italiano intervenuti per bloccarlo. L’uomo è stato trattenuto in Questura e, dopo il giudizio direttissimo, gli è stato imposto il divieto di dimora nel Comune di Udine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di sabato, quando gli agenti sono intervenuti nei pressi dell’autostazione di Udine a seguito di una segnalazione di rapina e aggressione.

I fatti: rapina e violenza nei pressi dell’autostazione

Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità, il cittadino algerino, di 31 anni, ha sottratto con forza lo smartphone a un altro straniero. L’azione è stata notata dal personale dell’Esercito Italiano, impegnato in servizio di vigilanza nell’area dell’autostazione. I militari sono intervenuti prontamente per fermare l’uomo, che ha reagito con violenza nel tentativo di garantirsi l’impunità.

Resistenza e oltraggio agli operatori

L’uomo non si è fermato nemmeno all’arrivo degli operatori della Squadra Volante, accorsi in supporto ai militari. Ha continuato a opporre resistenza e ha rivolto insulti e minacce agli agenti, il tutto sotto gli occhi di numerosi passanti presenti in zona. Anche dopo essere stato ammanettato, il soggetto ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, colpendo con calci e testate il veicolo di servizio della Polizia.

Feriti e intervento dei sanitari

Durante le fasi concitate dell’arresto, l’uomo si è procurato diverse ferite, rendendo necessario l’intervento del personale sanitario. Anche uno dei militari dell’Esercito Italiano è dovuto ricorrere alle cure mediche, riportando la frattura di una falange della mano durante l’azione di contenimento del soggetto.

Le accuse e le misure adottate

Il cittadino algerino è stato arrestato con le accuse di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato deferito per oltraggio. Dopo essere stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, nella mattinata di lunedì si è svolto il giudizio direttissimo, al termine del quale è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Udine.

