Udine, due cittadini cileni rimpatriati: ecco quali reati hanno commesso

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Due cittadini cileni sono stati rimpatriati dopo essere stati condannati per furto in abitazione, ricettazione e violazione dell’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale. Il provvedimento, disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Udine come misura alternativa alla detenzione, si inserisce nel quadro delle azioni di contrasto all’immigrazione irregolare e alla criminalità straniera portate avanti dalla Questura friulana.

Operazione coordinata dall’Ufficio Immigrazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Udine ha eseguito il rimpatrio dei due cittadini cileni, che erano detenuti nel carcere cittadino in seguito a una condanna per furto in abitazione, ricettazione e violazione dell’ordine del Questore. L’espulsione è stata decisa dal Magistrato di Sorveglianza come alternativa alla prosecuzione della pena in carcere, nell’ambito di una strategia più ampia volta a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il fermo e la refurtiva

L’operazione di rimpatrio ha rappresentato la naturale prosecuzione di un’attività investigativa avviata dalla Squadra Mobile di Udine. Lo scorso 29 giugno, presso la stazione di servizio Fratta Nord sull’A4, gli agenti hanno fermato i due cileni insieme a un terzo connazionale. Nel corso del controllo, sono stati rinvenuti numerosi monili d’oro e d’argento, orologi e borsette di marca, risultati essere il bottino di un furto in abitazione avvenuto nella stessa mattinata a Cordenons (PN). I tre uomini, inoltre, si trovavano irregolarmente in Italia, poiché già destinatari di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Brescia, con relativo ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.

Sinergia tra istituzioni per la sicurezza

L’attività di rimpatrio si inserisce in una più ampia azione di prevenzione e repressione dell’immigrazione irregolare nella provincia di Udine. L’Ufficio Immigrazione della Questura, in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e le strutture carcerarie locali, ha intensificato i controlli e le misure nei confronti dei cittadini stranieri irregolari e non integrati nel tessuto sociale. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza pubblica e contrastare fenomeni di criminalità legati alla presenza di persone non autorizzate sul territorio.

Espulsioni e rimpatri: i numeri dell’attività

Da gennaio di quest’anno, l’Ufficio Immigrazione ha portato a termine 35 espulsioni dal territorio nazionale, in esecuzione di provvedimenti emessi dal Prefetto di Udine o dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. In particolare, sono stati adottati 7 ordini di accompagnamento e trattenimento presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.), mentre 19 provvedimenti di espulsione sono stati eseguiti con il rimpatrio dello straniero. Di questi, 6 rimpatri sono avvenuti attraverso la formula del rimpatrio volontario assistito.

Il rimpatrio volontario assistito

Il rimpatrio volontario assistito rappresenta una misura alternativa che offre ai cittadini di Paesi terzi la possibilità di rientrare nel proprio Paese attraverso un progetto individuale. Tale percorso prevede consulenza prepartenza, assistenza logistica e finanziaria per il viaggio, nonché un accompagnamento al reinserimento sociale ed economico nel Paese di origine. Per accedere a questa opportunità, è sufficiente rivolgersi all’Ufficio Immigrazione della Questura di Udine.

IPA