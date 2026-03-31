Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Diversi minorenni denunciati per rapine in un’indagine condotta dalla Polizia di Stato tra le province di Udine e Gorizia. I giovani sono stati individuati e deferiti per aver commesso rapine a bordo di treni regionali, come reso noto dalle autorità.

Le indagini della Polizia Ferroviaria

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via dalla Polizia Ferroviaria di Udine dopo un primo episodio avvenuto il 26 febbraio scorso. In quell’occasione, sulla tratta Cormons-Udine, un giovane di 19 anni è stato vittima di una rapina: tre ragazzi lo hanno derubato di orologio e cuffie. L’intervento tempestivo di un poliziotto fuori servizio ha permesso di identificare subito due responsabili e di recuperare la refurtiva sottratta alla vittima.

Un secondo episodio e il riconoscimento del sospetto

Pochi giorni dopo, un altro episodio di rapina si è verificato a bordo di un treno Regionale Veloce, questa volta ai danni di un minore. Le descrizioni dettagliate fornite hanno consentito agli agenti della Polfer di riconoscere uno dei sospetti mentre si aggirava nei pressi della stazione di Udine. Durante il controllo, gli operatori hanno trovato addosso al ragazzo il bottino della precedente rapina.

Denunce e conseguenze giudiziarie

Tutti i membri del gruppo sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste per il reato di rapina in concorso. L’azione delle forze dell’ordine ha così permesso di interrompere la serie di rapine che aveva destato preoccupazione tra i viaggiatori delle tratte ferroviarie regionali tra le province di Udine e Gorizia.

IPA