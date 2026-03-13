Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sequestrati 64mila litri di gasolio durante un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza nelle province di Udine e Verona, dove sono stati scoperti trasporti illeciti di carburante destinati al sud Italia. L’intervento è stato effettuato nell’ambito dei controlli economici sul territorio e sulle principali linee ferroviarie, con l’obiettivo di contrastare le frodi fiscali nel settore delle accise.

Controlli mirati sui trasporti ferroviari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle dei Comandi Provinciali di Udine e Verona hanno intensificato le verifiche sui convogli ferroviari che attraversano le rispettive province. L’attenzione si è concentrata in particolare su alcuni vagoni “tank container” utilizzati per il trasporto di sostanze chimiche, diretti verso il sud della penisola.

Documentazione sospetta e prime anomalie

Nel corso delle ispezioni, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Udine, in collaborazione con i colleghi veronesi, hanno individuato due container accompagnati da documentazione poco chiara. I documenti attestavano genericamente il trasporto di olio lubrificante proveniente dall’est Europa, destinato a un cliente bulgaro non meglio identificato, ma con luogo di consegna in Italia.

Scoperta del gasolio illegale

Le anomalie riscontrate hanno spinto i finanzieri a procedere con un controllo più approfondito del contenuto dei container. Gli accertamenti hanno rivelato che il prodotto trasportato presentava tutte le caratteristiche del gasolio per autotrazione, noto nel settore come “Designer Fuel”. Questo tipo di carburante viene spesso commercializzato in modo illecito, eludendo il pagamento delle imposte dovute allo Stato.

Sequestro e proseguimento delle indagini

L’operazione ha portato al sequestro di 64mila litri di gasolio, sottratti fraudolentemente al pagamento delle accise. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire l’intera filiera del traffico illecito e individuare il reale destinatario del carico, che secondo la documentazione sarebbe dovuto essere un cliente bulgaro, ma che in realtà era diretto verso il sud Italia.

