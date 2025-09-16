Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini albanesi sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e autocalunnia a seguito di un rocambolesco inseguimento conclusosi con un incidente stradale. I fatti si sono verificati la sera del 14 luglio scorso in Udine, quando una Mercedes C220 non si è fermata all’alt di un posto di controllo ed è fuggita, terminando la corsa contro un’auto in sosta. Le indagini hanno portato all’identificazione e alla denuncia di un 35enne e di un 24enne, entrambi di nazionalità albanese, coinvolti a vario titolo nell’episodio.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio che ha portato alla denuncia di due cittadini albanesi ha avuto luogo a metà luglio in via Grazzano, nel cuore di Udine. L’operazione si è conclusa dopo accurate indagini che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare le responsabilità dei soggetti coinvolti.

L’inseguimento e l’incidente in centro città

La sera del 14 luglio, una pattuglia della Polizia di Stato ha tentato di fermare una Mercedes C220 durante un posto di controllo in via delle Ferriere. Il conducente, però, ha ignorato l’alt degli agenti e si è dato alla fuga, percorrendo a tutta velocità le vie cittadine. La corsa è terminata bruscamente in via Grazzano, dove la Mercedes si è schiantata contro una Opel Corsa parcheggiata, ribaltandosi. Al momento dell’arrivo degli agenti, il veicolo era già stato abbandonato dal conducente, che si era dileguato a piedi tra le vie limitrofe.

Le testimonianze dei presenti e le prime indagini

Il forte rumore dell’impatto ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e clienti dei locali della zona, che hanno assistito alla scena. Diversi testimoni hanno riferito agli agenti di aver visto un uomo uscire illeso dall’abitacolo e fuggire in direzione di via del Gelso. Le ricerche del responsabile sono state immediatamente avviate, anche perché la fuga aveva messo in serio pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada, pur avendo causato solo un danno materiale all’auto in sosta.

La svolta: la falsa confessione e la verità delle telecamere

La mattina successiva all’incidente, un 24enne albanese si è presentato spontaneamente in Questura, dichiarando di essere stato lui alla guida della Mercedes al momento dell’incidente. Il giovane ha spiegato di aver agito in preda al panico per il controllo di Polizia. Tuttavia, la sua versione è apparsa subito poco convincente agli investigatori, anche perché le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona mostravano chiaramente che alla guida del veicolo c’era un’altra persona: il proprietario della Mercedes, un connazionale 35enne e datore di lavoro del giovane reo confesso.

Le ammissioni del vero conducente e le motivazioni della fuga

Convocato in Questura con l’assistenza del proprio difensore, il 35enne ha ammesso di essere stato lui alla guida della Mercedes la sera dell’incidente. L’uomo ha confessato di aver bevuto più del consentito e di aver temuto il ritiro della patente, fondamentale per la sua attività lavorativa nel settore edile. Per questo motivo, ha scelto di fuggire al posto di controllo, sperando di evitare le conseguenze amministrative e penali della sua condotta. Nonostante abbia offerto le proprie scuse e si sia dichiarato disponibile a risarcire i danni causati, la sua azione ha comunque rilevanza penale.

Le accuse e le conseguenze penali

Alla luce degli elementi raccolti, la Polizia di Stato ha denunciato il 35enne per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, mentre il 24enne è stato denunciato per autocalunnia, avendo tentato di sviare le indagini assumendosi la responsabilità dell’incidente pur non essendone l’autore. La presenza di numerosi testimoni e le immagini delle telecamere hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di smascherare il tentativo di depistaggio.

IPA