Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato in Spagna un latitante ricercato dal 2014 per associazione per delinquere e traffico internazionale di stupefacenti. L’uomo, destinatario di un provvedimento di carcerazione della Procura di Udine, dovrà scontare una pena complessiva di 30 anni di reclusione. La cattura è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e spagnole, nell’ambito del progetto “Wanted”.

Una lunga carriera criminale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Udine, in coordinamento con la Procura della città, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia e il Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, ha rintracciato e fatto arrestare il latitante in Spagna. L’uomo era ricercato da diversi anni e su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Udine.

L’uomo era stato condannato da vari tribunali italiani, tra cui quelli di Milano, Trani e Tolmezzo (Udine), per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Le indagini hanno ricostruito decenni di attività criminale, che lo vedevano come figura centrale nell’importazione di eroina dalla Turchia verso l’Italia.

Le prime condanne e la fuga

Il primo arresto risale al 1991 a Milano, quando l’uomo venne trovato in possesso di 10 chili di eroina. Dopo una condanna a 12 anni di reclusione, ottenne gli arresti domiciliari, ma riuscì a evadere e a fuggire dall’Italia. Da quel momento, la sua latitanza si è protratta per anni, durante i quali ha continuato a dirigere attività criminali dall’estero.

Le indagini e i sequestri di droga

Le successive investigazioni hanno permesso di accertare che il ricercato guidava dalla Turchia un’organizzazione criminale attiva in Lombardia, composta da cittadini turchi e italiani. In questo periodo sono stati intercettati due importanti carichi di droga: uno a novembre 1995 a Tarvisio, dove sono stati sequestrati 10 chili di eroina destinata al mercato italiano e sono stati arrestati 2 corrieri; un altro a febbraio 1996 a Milano, con il sequestro di ulteriori 42 chili di eroina e l’arresto di 5 persone.

L’arresto in Turchia e la latitanza

Alla fine del 1997, il latitante è stato arrestato in Turchia perché trovato in possesso di 190 chili di eroina e 1000 chili di hashish. Nonostante ciò, durante il lungo periodo di latitanza, gli investigatori sono riusciti a scoprire che l’uomo aveva cambiato le sue generalità e sono stati tracciati alcuni suoi spostamenti anche verso l’Olanda.

La cattura in Spagna

La cattura è stata possibile grazie alla sinergia tra le autorità italiane e il Mae, che ha disposto il mandato di arresto europeo. Le autorità spagnole hanno localizzato il 64enne a Salamanca, ponendo così fine alla sua lunga fuga. Attualmente sono state avviate le procedure per l’estradizione verso l’Italia, dove dovrà scontare la sua pena.

IPA