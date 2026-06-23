Udine, Oss ruba il bancomat a un paziente ricoverato in ospedale e preleva oltre 8mila euro: il video
La 53enne, impiegata della struttura, è stata scoperta grazie alle telecamere di sicurezza dello sportello: ha restituito l'intera somma
Un’operatrice socio-sanitaria di 53 anni impiegata all’ospedale di Udine è stata denunciata dai carabinieri di Tarcento con l’accusa di aver rubato e utilizzato indebitamente il bancomat di un paziente di 63 anni. L’uomo si era accorto di ammanchi per oltre 8mila euro avvenuti tramite prelievi durante la sua degenza nella struttura. Le indagini dei militari, basate sull’incrocio tra i movimenti bancari e le immagini della videosorveglianza degli sportelli automatici, hanno permesso di identificare la donna. Una volta scoperta, l’operatrice ha restituito l’intera somma sottratta al pensionato.