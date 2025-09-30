Udine, rissa selvaggia con catene e bottiglie davanti all’autostazione: tre uomini fermati dopo il caos
Tre cittadini tunisini arrestati a Udine dopo una violenta rissa in viale Leopardi: decisivo l’intervento dell’Esercito e della Polizia.
Tre arresti dopo una violenta rissa avvenuta nei giorni scorsi a Udine, nei pressi dell’autostazione di viale Leopardi. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i protagonisti sono tre cittadini tunisini, rispettivamente di 26 anni, 27 anni e 32 anni, fermati dopo che una lite per futili motivi è degenerata in uno scontro fisico che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dell’Esercito Italiano.
La dinamica dei fatti: da una lite a una rissa violenta
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con un alterco tra due dei cittadini stranieri coinvolti. La discussione, nata per motivi banali, è rapidamente sfuggita di mano quando un terzo tunisino si è unito alla contesa, schierandosi a favore di uno dei connazionali. I tentativi dei passanti di riportare la calma si sono rivelati inutili, soprattutto quando uno dei partecipanti, il ventisettenne, si è armato di una catena di metallo e ha iniziato a colpire gli avversari.
Bottiglie lanciate e danni a un’auto in sosta
La situazione è ulteriormente degenerata quando gli altri due uomini hanno reagito lanciando bottiglie di vetro. Alcuni dei vetri sono finiti contro una vettura parcheggiata nelle vicinanze, provocando danni materiali. L’episodio ha così assunto i contorni di una vera e propria rissa in pieno giorno, in una zona frequentata da numerosi cittadini e viaggiatori.
Il ruolo decisivo dell’Esercito Italiano
Fondamentale si è rivelato l’intervento del contingente dell’Esercito Italiano impegnato nell’operazione “Strade Sicure”, presente nell’area di Borgo Stazione. I militari hanno agito tempestivamente, riuscendo a contenere la situazione e a evitare che la rissa potesse avere conseguenze ancora più gravi, fino all’arrivo delle Volanti della Polizia di Stato.
L’arresto e la convalida dell’Autorità Giudiziaria
Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno fermato i tre uomini e li hanno condotti in Questura. Considerata la gravità dei fatti, i cittadini tunisini – tutti regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale – sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Quest’ultima ha disposto la convalida dell’arresto in sede di giudizio direttissimo.
