Furto su un’auto di un disabile e arresto in flagranza: è questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nella notte tra il 5 e il 6 agosto a Udine. Un giovane tunisino di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre tentava di rubare all’interno di una vettura parcheggiata in via S. Francesco. L’episodio si è verificato grazie alla segnalazione tempestiva di un residente, che ha permesso agli agenti di intervenire rapidamente e bloccare il responsabile.

La segnalazione decisiva di un cittadino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato reso possibile dalla prontezza di riflessi di un cittadino udinese. L’uomo, residente nella zona di via S. Francesco, è stato svegliato nel cuore della notte dal rumore di vetri infranti. Invece di ignorare quanto stava accadendo, ha deciso di affacciarsi per capire l’origine del trambusto. Dalla finestra della sua abitazione, ha notato una figura intenta a rovistare all’interno di un’Audi A6 parcheggiata sulla strada, in atteggiamento sospetto.

Intuendo che si trattasse di un’attività illecita, il cittadino ha immediatamente composto il 112, il Numero Unico di Emergenza, per segnalare la situazione. La sua rapidità nel dare l’allarme si è rivelata fondamentale per l’esito dell’operazione.

L’intervento della Polizia e l’arresto in flagranza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la chiamata al 112 ha attivato in pochi minuti la Squadra Volante, che si è precipitata sul posto. Gli agenti sono riusciti a cogliere sul fatto il giovane tunisino, sorpreso mentre frugava all’interno dell’Audi A6 dopo averne infranto il finestrino. Il veicolo, come è stato poi accertato, apparteneva a un anziano con disabilità motorie, che lo utilizzava per i suoi spostamenti quotidiani.

Il ladro, vistosi scoperto, non ha opposto resistenza ed è stato immediatamente bloccato dagli agenti. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti alcuni oggetti che il giovane aveva già sottratto dall’abitacolo dell’auto. Grazie al tempestivo intervento della Polizia, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, evitando ulteriori disagi a una persona già in condizioni di fragilità.

Il profilo del responsabile: recidiva e scarcerazione recente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane tunisino arrestato era già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di furto su autovetture in sosta. Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno permesso di appurare che l’uomo era stato scarcerato proprio nella mattinata del 6 agosto dalla Casa Circondariale di Udine, dopo aver scontato una pena per reati analoghi.

La recidiva del soggetto ha aggravato ulteriormente la sua posizione, soprattutto considerando che il nuovo furto è stato commesso a poche ore dalla sua liberazione. Un elemento che ha pesato anche nella valutazione delle misure cautelari da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Un gesto che colpisce una persona fragile

Un aspetto che ha suscitato particolare indignazione riguarda la scelta della vittima: l’auto presa di mira era parcheggiata in uno stallo riservato ai disabili e apparteneva a un anziano con deficit deambulatori. Il gesto del ladro, oltre a configurare il reato di furto, ha assunto una connotazione ancora più grave per aver colpito una persona già in difficoltà.

Il pronto intervento degli agenti ha permesso di restituire al proprietario tutti gli oggetti sottratti, limitando i danni materiali e morali subiti dalla vittima. L’episodio ha messo in luce, ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la sicurezza della comunità.

Le conseguenze giudiziarie: ritorno in carcere e divieto di dimora

Al termine delle procedure di identificazione e degli accertamenti di rito, il giovane tunisino è stato nuovamente condotto presso la Casa Circondariale di Udine, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In seguito all’udienza di convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia.

Questa decisione è stata presa per evitare che il soggetto possa reiterare condotte analoghe nella stessa area geografica, considerata la sua propensione a commettere furti su autovetture in sosta. La misura del divieto di dimora rappresenta un provvedimento restrittivo che mira a tutelare la sicurezza pubblica e a prevenire ulteriori episodi di criminalità nella regione.

