Udine, torna in Italia dopo l’espulsione: arrestato 23enne afghano per reingresso illegale
Un cittadino afghano è stato arrestato a Udine per reingresso illegale. Da giugno a settembre eseguite 68 espulsioni dall’Ufficio Immigrazione.
Un arresto per reingresso illegale a Udine, nell’ambito di un’intensificazione dei controlli per contrastare l’immigrazione irregolare. Lunedì 20 ottobre, un cittadino afghano di 23 anni è stato fermato per aver violato un provvedimento di espulsione. L’azione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione della microcriminalità e dell’immigrazione clandestina nella provincia, che ha visto, da giugno a settembre, 68 espulsioni eseguite dall’Ufficio Immigrazione.
Le informazioni dalla Polizia di Stato
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi rafforzati disposti dalla Questura di Udine per prevenire e reprimere la microcriminalità e l’immigrazione irregolare. Lunedì 20 ottobre, l’Ufficio Immigrazione ha proceduto all’arresto di un cittadino afghano di 23 anni, già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Imperia. Nonostante il divieto di rientrare in Italia e nell’Area Schengen per tre anni, l’uomo è stato trovato nuovamente sul territorio nazionale, in violazione del provvedimento. Per questo motivo, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di arresto per reingresso illegale nello Stato.
L’immediata liberazione dopo l’arresto
L’Autorità Giudiziaria, dopo aver riconosciuto la correttezza dell’arresto, ha disposto l’immediata liberazione dello straniero, in considerazione della sua volontà di richiedere protezione internazionale. L’episodio si inserisce nella strategia dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Udine volta a prevenire e reprimere l’immigrazione irregolare nella provincia.
