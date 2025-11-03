Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti e 5,620 kg di marijuana sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Udine lo scorso 30 ottobre. Due uomini e una donna sono stati fermati in flagranza per detenzione illecita di ingente quantità di stupefacente, mentre tentavano di trasportare la droga in auto. L’operazione è stata svolta nell’ambito di un servizio mirato al contrasto della vendita e diffusione di sostanze stupefacenti.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio del 30 ottobre, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un tabacchino cittadino. Un uomo è stato visto uscire dal negozio con un pacco in mano e salire su un’auto dove lo attendevano altre due persone. L’attenzione degli agenti si è concentrata su questo gruppo, che è stato prontamente fermato per un controllo approfondito.

Il controllo e la scoperta della droga

Durante la perquisizione del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto tre pacchi simili, uno dei quali era stato appena ritirato dal tabacchino tramite un corriere espresso. Gli altri due pacchi, invece, erano già stati sistemati rispettivamente nell’abitacolo e nel portabagagli dell’auto. All’interno di ciascun pacco sono state trovate buste contenenti infiorescenze di marijuana, per un totale di 5,620 kg di sostanza stupefacente.

Chi sono gli arrestati

I fermati sono un cittadino italiano di 29 anni, identificato come colui che aveva appena ritirato il pacco a lui indirizzato, una ragazza italiana di 19 anni e un cittadino inglese di 60 anni, che si trovava alla guida dell’autovettura. Tutti e tre sono stati condotti in Questura e arrestati per detenzione illecita di ingente quantità di stupefacente.

Ipotesi sulla destinazione della droga

Dai primi accertamenti effettuati dagli investigatori, è emerso che il trio avrebbe potuto essere intenzionato a organizzare una piccola serra per la produzione autonoma di marijuana. Questa ipotesi è supportata dal ritrovamento, insieme alla droga, di un filtro e una ventola, strumenti comunemente utilizzati nelle coltivazioni indoor per la purificazione dell’aria. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dagli agenti.

Ulteriori indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato ulteriori approfondimenti per risalire al canale di approvvigionamento della sostanza stupefacente. L’obiettivo è individuare eventuali altri soggetti coinvolti nella rete di distribuzione e produzione della marijuana sequestrata.

Provvedimenti amministrativi

Nei confronti dei due cittadini italiani, entrambi residenti fuori città, il Questore di Udine ha emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune friulano. Questo provvedimento amministrativo mira a prevenire ulteriori episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio cittadino.

IPA