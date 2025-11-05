Udogie minacciato con la pistola, arrestato un procuratore: paura per il giocatore del Tottenham e dell'Italia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il calciatore del Tottenham e della Nazionale italiana Destiny Udogie sarebbe stato minacciato con una pistola da un procuratore di calcio. L’episodio sarebbe avvenuto lo scorso 6 settembre. Un uomo di 31 anni è stato arrestato (e successivamente rilasciato su cauzione) con l’accusa di possesso di armi da fuoco con intento di ricatto e per guida senza patente.

Udogie minacciato con una pistola: cosa è successo

Lo scorso 6 settembre, come reso noto dalla Bbc, Destiny Udogie sarebbe stato minacciato con una pistola da un agente di calcio. Si presume che, nella stessa occasione, anche un altro uomo sia stato ricattato e minacciato dallo stesso individuo.

Nessuno è rimasto ferito.

I commenti di polizia e Tottenham su quanto successo a Udogie

La polizia metropolitana di Londra, che ha avviato le indagini su quanto successo al terzino della nazionale italiana, ha annunciato che lo scorso 8 settembre un uomo di 31 anni è stato arrestato con l’accusa di possesso di armi da fuoco con intento di ricatto e guida senza patente. Il 31enne è stato successivamente rilasciato su cauzione, mentre le indagini proseguono.

In una nota, il Tottenham ha dichiarato: “Abbiamo fornito supporto a Destiny e alla sua famiglia fin dall’incidente e continueremo a farlo. Trattandosi di una questione legale, non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni”.

Chi è Destiny Udogie

Nato il 28 novembre 2002 a Verona, da genitori nigeriani, Destiny Udogie è cresciuto calcisticamente proprio nel settore giovanile del Verona. Con il club gialloblu ha anche fatto il suo esordio in Serie A, a 17 anni, l’8 novembre del 2020.

Il 15 luglio 2001 Udogie si è trasferito in prestito con obbligo di riscatto all’Udinese. In Friuli il calciatore, di ruolo terzino sinistro (ma adattabile anche come esterno di centrocampo e mezz’ala), è “esploso” definitivamente, attirando su di sé l’attenzione dei grandi club.

Nell’estate del 2022 è arrivato il trasferimento al Tottenham per 15 milioni di sterline, sebbene il giocatore sia rimasto ancora una stagione in Italia, all’Udinese.

Nella stagione in corso, Destiny Udogie ha giocato 10 partite con la maglia degli Spurs tra Premier League, Champions League ed EFL Cup, inclusa la vittoria per 4-0 di martedì contro il Copenaghen nella fase a gironi di Champions League.