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È di 19 misure cautelari il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro il traffico illecito di rifiuti nelle province di Foggia, Salerno, Napoli, Benevento, Roma e Latina. L’azione, eseguita il 27 maggio 2026, ha portato a 6 arresti domiciliari, 7 obblighi di presentazione alla PG e 6 interdizioni dall’attività imprenditoriale, tutti provvedimenti emessi dal GIP di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’operazione è stata finalizzata a contrastare una filiera organizzata dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali, con un ingente danno ambientale e rischi per la salute pubblica.

Le indagini

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha rappresentato l’epilogo di una complessa attività investigativa avviata nell’ottobre 2023 e proseguita per diversi mesi. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari insieme alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sono state condotte dai Carabinieri del NOE di Bari, con il supporto dei Comandi Provinciali territorialmente competenti.

Gli investigatori hanno ricostruito una vera e propria filiera criminale, che si avvaleva di società di intermediazione e di aziende produttrici di rifiuti per gestire il traffico illecito di rifiuti. Attraverso intercettazioni, videoriprese, pedinamenti e tracciamenti elettronici, è stato possibile documentare come migliaia di tonnellate di rifiuti speciali – tra cui scarti industriali, rifiuti tessili e frazione indifferenziata di RSU – venissero trasportate e smaltite illegalmente in cave dismesse, aree agricole e capannoni abbandonati nelle province di Foggia, della BAT, di Bari, di Napoli e Frosinone.

Le aree coinvolte e i danni ambientali

Le province maggiormente interessate dal fenomeno sono state Roma, Napoli, Salerno, Caserta e Brindisi, da cui provenivano i rifiuti destinati allo smaltimento illecito. Le indagini hanno evidenziato come numerose aree agricole, tra cui vigneti e uliveti, siano state trasformate in discariche abusive, con conseguente deturpamento del paesaggio e rischio per la salute pubblica. In alcune circostanze, i rifiuti venivano addirittura incendiati, rendendo l’aria irrespirabile e aggravando ulteriormente l’impatto ambientale.

L’attività criminale ha permesso agli indagati di ottenere un illecito profitto stimato in circa 2.500.000 euro. A seguito dell’operazione, sono state sequestrate 10 società – per lo più aziende produttrici di rifiuti – e 60 automezzi, oltre a beni mobili e immobili fino al raggiungimento della cifra ritenuta provento dell’attività illecita. In precedenza, erano già state sequestrate una cinquantina di aree utilizzate per lo sversamento abusivo dei rifiuti.

Le modalità di elusione dei controlli

Il sistema criminale si basava su una classificazione fittizia dei rifiuti da parte degli impianti di produzione, con la redazione di documentazione falsa che indicava siti di destinazione inesistenti. In questo modo, il trasporto e l’abbandono illecito dei rifiuti venivano giustificati formalmente, mentre nella realtà i materiali venivano scaricati in siti abusivi, spesso in orari notturni per evitare i controlli delle forze dell’ordine.

L’indagine ha confermato la centralità operativa di gruppi criminali attivi in Campania e Puglia, territori che costituiscono poli strategici per la filiera del traffico illecito di rifiuti. Automezzi carichi di rifiuti urbani indifferenziati, provenienti da impianti delle province di Napoli, Salerno e Caserta, si sono ripetutamente diretti verso le campagne tra Cerignola, San Severo, Lucera e le aree dell’Alto e Basso Tavoliere, trasportati da soggetti compiacenti in possesso delle necessarie autorizzazioni.

Le discariche abusive e l’allarme sociale

Le campagne di queste province sono diventate vere e proprie discariche abusive a cielo aperto, dove sono state smaltite, soprattutto di notte, quantità impressionanti di rifiuti urbani e speciali. In alcune occasioni, i rifiuti venivano incendiati, aggravando l’inquinamento atmosferico e suscitando forte preoccupazione nell’opinione pubblica.

I provvedimenti cautelari e la fase delle indagini

Nei primi mesi del 2026, sono già stati eseguiti 20 provvedimenti cautelari in Puglia e Campania dai Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli, cui si aggiungono quelli odierni. Le misure cautelari sono state adottate dopo gli interrogatori preventivi degli indagati, con l’obiettivo di impedire la prosecuzione dell’attività criminale e ulteriori illeciti abbandoni di rifiuti.