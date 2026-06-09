Ulrico Carlo Hoepli morto a Milano dopo una polmonite bilaterale, sullo sfondo i contrasti tra figli e cugino

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Ulrico Carlo Hoepli è morto a Milano a 91 anni a causa di una polmonite bilaterale. Padre di Giovanni, Matteo e Barbara, era stato da poco trasferito in un hospice dopo il ricovero trascorso al Policlinico. Per anni Ulrico Carlo Hoepli ha tenuto le redini della storica famiglia di editori di origine svizzera, attraversata da tensioni e contenziosi.

Ulrico Carlo Hoepli morto a Milano a 91 anni

La scomparsa di Ulrico Carlo Hoepli arriva proprio mentre la storica libreria in Galleria de’ Cristoforis, a due passi dal duomo di Milano, ha chiuso i battenti e il futuro della casa editrice è quantomai incerto. Entro il 30 giugno, dopo 156 anni, i locali dovranno essere completamente svuotati e la riapertura appare sempre più difficile.

Lo scorso 17 maggio la libreria è stata presa d’assalto dai clienti per accaparrarsi i volumi venduti a metà prezzo.

ANSA

La casa editrice Hoepli a un passo dal fallimento

Come riportato dal Corriere della Sera, Ulrico Carlo Hoepli si è spento a 91 anni dopo il ricovero per una polmonite bilaterale. La storica casa editrice è in piena crisi. La curatela fallimentare ha rifiutato la proposta della società DaB di Vittoria Loro Piana e Raffaella Redaelli de Zinis, che puntava a salvaguardare i livelli occupazionali e trasformare la libreria di via Hoepli (intitolata al fondatore) in un hub di cultura e formazione.

Entro il 15 giugno dovrebbe arrivare la proposta di una cordata di imprenditori che potrebbe rilevare l’attività e mantenere in vita la libreria, ma il tempo stringe. Inoltre, visto che il marchio Hoepli è stato nel frattempo ceduto a Mondadori insieme al ramo scuola, la “nuova” libreria non potrebbe mantenere il nome storico.

A peggiorare la situazione è la lunga contesa familiare che vede Giovanni Nava, cugino dei figli di Ulrico Carlo Hoepli e attualmente in possesso del 33% della società, che attende la sentenza della Cassazione sulla richiesta di diversa attribuzione delle quote.

Cos’è la polmonite bilaterale che ha colpito Ulrico Carlo Hoepli

La polmonite bilaterale, che ha causato il ricovero di Ulrico Carlo Hoepli presso il Policlinico di Milano, è un’infezione che colpisce gli alveoli di entrambi i polmoni. Può essere causata da batteri, virus (come il Covid-19) o miceti, si manifesta con febbre, brividi, tosse, dolore al petto e dispnea.

Negli anziani è particolarmente pericolosa sia per il naturale indebolimento del sistema immunitario, sia perché i sintomi possono essere subdoli e atipici, manifestandosi con confusione mentale, apatia, calo di appetito o senza febbre. Ciò ne ritarda la diagnosi, rischiando di aggravare patologie croniche preesistenti e causare insufficienza respiratoria acuta.

La cura dipende dall’agente patogeno: antibiotici per le forme batteriche, antivirali per quelle virali, associati a idratazione e ossigenoterapia, richiedendo spesso il ricovero. Il consiglio, prima di assumere medicinali, è sempre quello di rivolgersi al proprio medico di famiglia.