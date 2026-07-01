Ultima puntata di Federica Sciarelli a Chi l'ha Visto con Filomena Iemma, madre di Elisa Claps: il loro legame

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La conduttrice Federica Sciarelli saluta definitivamente il pubblico di Chi l’ha Visto nella puntata del 1° luglio 2026, ospitando in studio Filomena Iemma, madre della sedicenne Elisa Claps uccisa da Danilo Restivo. La storica presentatrice chiude la sua esperienza dopo ventidue anni di successi per dedicarsi a nuovi progetti all’interno della Rai, lasciando aperta la successione alla guida del programma di Rai 3.

L’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha Visto dopo 22 anni di successi

Si chiude definitivamente un’era per la televisione pubblica italiana e per la cronaca giudiziaria del nostro Paese. Nella serata di mercoledì 1° luglio 2026, la giornalista Federica Sciarelli condurrà la sua ultima puntata al timone di Chi l’ha Visto, lo storico programma di Rai 3 che guidava ininterrottamente dal settembre 2004.

Per questo definitivo commiato, la conduttrice ha voluto in studio un’ospite speciale dal profondo significato: Filomena Iemma, la madre di Elisa Claps, la studentessa sedicenne scomparsa a Potenza il 12 settembre 1993 e i cui resti furono rinvenuti solo diciassette anni più tardi.

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La scelta di dedicare l’ultimo appuntamento a questa drammatica vicenda rappresenta una precisa volontà di chiudere un lungo cerchio professionale e umano, tornando al caso che ha maggiormente simboleggiato la linea editoriale della sua ultraventennale gestione basata sulla ricerca della verità.

Il legame con Filomena Iemma, madre di Elisa Claps

Tra la presentatrice del format di Rai 3 e la famiglia Claps si è sviluppato nel corso del tempo un legame di profonda stima reciproca.

Fin dall’inizio del suo mandato investigativo, la conduttrice ha supportato con determinazione le istanze dei parenti, opponendosi fermamente all’archiviazione delle indagini e puntando i riflettori sulle responsabilità di Danilo Restivo, condannato in via definitiva a trent’anni di reclusione nel 2014.

Durante la diretta dell’ultima puntata, la madre della vittima tornerà a chiedere che vengano accertate le complicità e le coperture di cui ha goduto l’assassino, permettendo al cadavere della giovane di rimanere nascosto per così tanto tempo nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità a Potenza.

Gli scenari futuri

L’uscita di scena di Federica Sciarelli apre adesso una fase di transizione per il servizio pubblico, che si trova a dover sostituire il volto di riferimento del mercoledì sera.

L’addio alla trasmissione non coincide comunque con un addio definitivo alla Rai: l’azienda e la professionista stanno discutendo nuovi progetti editoriali meno gravosi dal punto di vista emotivo e temporale per le prossime stagioni.

Per quanto riguarda la futura guida di Chi l’ha Visto, i vertici di Viale Mazzini stanno esaminando una rosa di candidati in cui spicca il ballottaggio finale tra Francesca Fialdini e Stefano Coletta, mentre la conduttrice uscente ha manifestato una netta preferenza per le sue storiche inviate sul campo, Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, ritenute le figure più idonee a garantire la continuità del programma.