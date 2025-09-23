Ultimi sondaggi sulle elezioni Regionali nelle Marche, chi è davanti tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Gli ultimi sondaggi a pochi giorni dalle elezioni Regionali nelle Marche vedono Acquaroli davanti a Ricci. Secondo i dati raccolti da Emg Different, il candidato del centrodestra sarebbe al 52% delle preferenze, mentre Matteo Ricci si fermerebbe al 46%. Sempre secondo lo stesso sondaggio, il 52% degli intervistati giudica positivamente l’operato del presidente uscente.

Elezioni Marche, gli ultimi sondaggi

Come prevedibile, il giudizio su Francesco Acquaroli è positivo tra il 79% degli elettori di centrodestra e tra il 65% degli elettori di centro. Il sondaggio Emg Different ha indagato anche le preferenze degli elettori riguardo le liste.

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con il 31,5% dei consensi. Seguono il Partito Democratico al 29%, la Lega all’8%, Forza Italia al 7%, il Movimento 5 Stelle al 6% e l’Alleanza Verdi e Sinistra al 4%.

ANSA

I temi prioritari secondo gli elettori

Per quanto riguarda l’autocollocazione politica degli elettori, il 7,4% si identifica con la destra e il 18,4% con il centrodestra, per un totale del 25,8%. Dall’altra parte, l’11,6% si definisce di sinistra e il 15,3% di centrosinistra, raggiungendo complessivamente il 26,9%.

Una quota significativa, pari al 29%, afferma di non riconoscersi in nessuno dei due schieramenti. Nel corso del sondaggio è stato inoltre chiesto agli elettori quali sono i temi prioritari per le Marche.

Per il 61% è la sanità, poi c’è il lavoro (20%), la formazione al lavoro (13%) le politiche sociali per i giovani (12%) e la scuola (10%). Il dato dell’affluenza viene stimato al 55%. Nelle elezioni del 2020 aveva votato il 60% degli aventi diritto.

Elezioni Regionali nelle Marche: i numeri

Domenica 28 e lunedì 29 settembre si terranno le elezioni per scegliere il presidente della Giunta regionale e rinnovare il Consiglio regionale delle Marche. Sono chiamati al voto oltre 1,3 milioni di elettori in 1.572 sezioni elettorali. In corsa per la presidenza ci sono 6 candidati, tra cui Francesco Acquaroli per il centrodestra e Matteo Ricci per il centrosinistra.

Gli altri candidati sono: Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).

I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, con lo spoglio che inizierà subito dopo la chiusura. Saranno eletti 30 consiglieri regionali, con una ripartizione provinciale dei seggi: Ancona (9), Pesaro-Urbino (7), Macerata (6), Fermo (4), Ascoli Piceno (4).