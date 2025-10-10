Ultimi sondaggi sulle elezioni Regionali Toscana 2025, Eugenio Giani favorito su Alessandro Tomasi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tutti gli ultimi sondaggi in vista delle elezioni Regionali 2025 in Toscana convergono: Giani riconfermato al primo turno, con una forbice stimata tra 51 e 55%, contro il 42-46% di Tomasi. Nel voto di lista, il centrosinistra si attesta tra il 51 e 55 %, il Pd guida con 31-35%. Il centrodestra punta al 43-47 %. Bundu tra il 2 e il 4%.

Elezioni regionali Toscana 2025: gli ultimi sondaggi

Eugenio Giani è considerato il probabile vincente alle elezioni regionali in Toscana del 2025. L’attuale governatore viene premiato, a discapito dello sfidante di centrodestra Alessandro Tomasi, anche dagli ultimi sondaggi, diffusi dall’istituto Swg.

In precedenza già le analisi di Emg e Noto avevano restituito risultati simili. Pur con leggere differenze, la forbice dei consensi si stringe marginalmente, ma si mantiene sempre sopra la soglia psicologica del 50%.

L’outsider Antonella Bundu (Toscana Rossa) è stimata tra il 2 e il 4%

Il divario stimato fra Giani e Tomasi

In questo scenario, Giani prevale su Tomasi con una percentuale stimata tra il 51 e il 55%, contro un intervallo compreso tra il 42 e il 46% per il candidato del centrodestra.

La rilevazione è stata effettuata da Swg su 1.006 potenziali elettori toscani fra il 17 e il 23 settembre, con metodo misto Cati-Cami-Cawi (margine d’errore ± 3,1%). Antonella Bundu, outsider, si colloca tra il 2 e il 4%.

Il sondaggio rivela anche il tasso di fiducia degli elettori: Giani registra il 39%, mentre Tomasi si ferma al 26%. Tra gli indecisi, Giani scende al 23%, mentre Tomasi precipita al 7%. Questi dati riflettono anche la notorietà: Tomasi è conosciuto dal 53% dell’elettorato, Giani addirittura dall’84%.

I dati di partito

Passando al voto di lista, il “campo largo” del centrosinistra (da Italia Viva al M5S) si attesta tra il 51 e il 55%. Il Pd è primo partito con una forchetta compresa tra il 31 e il 35%. Avs si collocherebbe tra il 7,5 e il 9,5%, il M5S tra il 5 e il 7%.

All’interno della coalizione, la lista Giani – La Casa riformista risulterebbe ultima con una stima tra il 4,5 e il 6,5%, cifra inferiore rispetto alle altre rilevazioni che la danno all’8%. La competizione interna al campo largo verte su chi diventerà la seconda forza, con ripercussioni significative su gruppi consiliari e distribuzione degli assessorati.

Per quanto riguarda il centrodestra, l’obiettivo minimo è replicare o superare il 40 % fatto registrare da Susanna Ceccardi nel 2020. Swg assegna a Tomasi un valore tra il 43 e il 47%. FdI sarebbe in espansione con un range tra il 25,5 e il 29,5%, la Lega in forte flessione (4-6% rispetto al 20% del 2020), e Forza Italia stimata fra il 7,5 e il 9,5%.

A rischio sbarramento sono la lista civica “È Ora!”, proiettata tra l’1,5 e il 3,5%, e “Noi Moderati – civici per Tomasi”, valutata tra lo 0,5 e il 2,5%.

I precedenti sondaggi

In precedenza erano arrivati i dati dei sondaggi di Emg e Noto, che non si distaccano in modo significativo dalle percentuali riscontrate da Swg. Nel sondaggio condotto tra il 15 e il 19 settembre per Toscana Tv, Emg segnala Eugenio Giani con il 57,5% dei voti di lista come candidato presidente, contro il 40,5% di Alessandro Tomasi e il 2% di Antonella Bundu.

Anche dall’istituto Noto (sondaggio per QN – La Nazione del 18-19 settembre) emerge una previsione simile: Giani al 58%, Tomasi al 40,5%, Bundu all’1,5%.