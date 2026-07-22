Ultimo al cinema dal 22 al 30 settembre col film del concerto a Tor Vergata, ci sarà anche il dietro le quinte

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Oltre che una favola, il concerto di Ultimo a Tor Vergata diventa anche un film. L’evento che il 4 luglio ha radunato a Roma 250mila persone, infatti, arriva sul grande schermo. Lo show che ha battuto il record di spettatori paganti per un live in Italia sarà nelle sale dal 22 al 30 settembre. Diretto da Giorgio Testi e prodotto da Ultimo Records, il film “Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata” mostrerà non solo quanto accaduto sul palco ma anche backstage esclusivi e momenti privati.

Ultimo al cinema dal 22 al 30 settembre

Il 4 luglio 2026 è una data diventata già iconica per Ultimo e suoi fan. E anche per la musica italiana.

E ora il concerto che ha radunato a Tor Vergata 250mila persone, stabilendo in record italiano di spettatori paganti, diventa un film.

ANSA

L’evento live che si è chiamato Ultimo 2026 – La favola per sempre, in sala dal 22 al 30 settembre diventa Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata (questo il titolo del film).

Il film del concerto a Tor Vergata

Il film è diretto da Giorgio Testi ed è prodotto da Ultimo Records (l’etichetta del cantautore romano), in collaborazione con Vivo Concerti e con la produzione esecutiva di Maestro.

Dalla favola, dunque, al grande schermo: così i fan che erano a Tor Vergata potranno rivivere le emozioni di quella serata, mentre chi non c’era potrà vedere dall’inizio alla fine quando accaduto in occasione quello che è stato ribattezzato “il raduno degli ultimi”.

Il film, infatti, mostrerà tutte le canzoni portate sul palco da Ultimo in quello che lui stesso ha definito “il giorno che aspettavo”. Ma non solo.

Al cinema ci sarà anche il dietro le quinte

Oltre ai brani live di quella sera, infatti, Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata mostrerà anche backstage esclusivi e momenti privati, per mostrare al pubblico in sala non solo lo show ma anche il dietro le quinte.

La prevendita per l’acquisto dei biglietti è aperta a partire da mercoledì 22 luglio.

Il 22 settembre, data di inizio della proiezione al cinema, è un data significativa per il 30enne cantautore romano: 22 settembre, infatti, è anche il titolo di un brano di Ultimo, pubblicato nell’autunno 2020.

La canzone è un inno alla rinascita e all’accettazione delle proprie fragilità, in sintonia con i messaggi che Ultimo cerca sempre di trasmettere con la sua musica, con la voglia e il desiderio di raccontare solitudine e smarrimento prima, nuovi inizi, nuove strade e ritrovate libertà poi.

Tor vergata, il concerto dei record

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata del 4 luglio non ha registrato solo il record assoluto per un live a pagamento in Italia con i suoi 50mila spettatori.

Il live, che ha incassato 16 milioni di euro, ha prodotto un indotto turistico di 90 milioni di euro per la città di Roma, grazie anche alla presenza di 155mila persone arrivate da fuori regione.

Certo non sono mancate lamentele e polemiche (per la scarsa visibilità in alcuni settori o per le lunghe attese dei mezzi pubblici post concerto) ma lo spettacolo di Ultimo ha battuto, come presenze, il primato storico stabilito da Vasco Rossi al Modena Park nel 2017 (con il Blasco che sui social si è complimentato con il 30enne romano). E ora questo show è pronto a sbarcare anche al cinema.