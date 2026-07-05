Ultimo da record per il concerto a Tor Vergata, incasso da 16 milioni dai biglietti: "Siamo nella storia"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha registrato il record assoluto per un live a pagamento in Italia con 250mila spettatori e un incasso da 16 milioni di euro generato dai biglietti. Lo spettacolo ha prodotto un indotto turistico di 90 milioni di euro per Roma, ma ha anche sollevato polemiche tra il pubblico per le gravi inefficienze del sistema dei trasporti locali durante il deflusso notturno.

Ultimo, i numeri del concerto a Tor Vergata

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha messo a segno il live a pagamento più grande mai organizzato in Italia, superando il primato storico stabilito da Vasco Rossi al Modena Park nel 2017.

L’evento ha riunito nell’area di Tor Vergata ben 250mila spettatori, inaugurando un’arena per concerti da oltre 150mila metri quadrati. L’incasso lordo derivante dalla sola vendita dei biglietti è stato stimato in circa 16 milioni di euro, calcolando un prezzo medio di 65 euro a ingresso.

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La ricaduta economica complessiva sulla città di Roma è stata invece quantificata in un indotto di 90 milioni di euro, grazie anche alla presenza di 155mila persone arrivate da fuori regione con una spesa media pro capite di circa 360 euro tra alloggi, trasporti e ristorazione.

Lo spettacolo record

L’evento del 4 luglio ha ricalcato anche nelle scelte sceniche le grandi adunate rock del passato, a partire dall’arrivo di Ultimo a Tor Vergata a bordo di un elicottero che ha sorvolato la folla prima dell’inizio dello show.

Ad aprire la serata sul palco lungo 140 metri è stato l’amico e mentore Fabrizio Moro, che ha poi affiancato il cantautore romano trentenne durante lo spettacolo per cantare il brano “L’eternità (Il mio quartiere)”.

La scaletta ha ripercorso i grandi successi dell’artista, da “Pianeti” a “Fateme cantà”, fino a un set intimo eseguito su un pianoforte sospeso dove ha intonato “Quel filo che ci unisce”, dedicata alla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo e al figlio Enea.

Le polemiche sui trasporti a Roma

Il concerto si è chiuso sui fuochi d’artificio e sulle note di “Sogni appesi”, accompagnate dal saluto finale di Ultimo: “Ho fatto pace con tutti, ho fatto pace con tutto. Siamo nella storia“.

Nonostante il successo artistico, la gestione logistica dell’evento ha sollevato pesanti polemiche per via dei trasporti pubblici insufficienti, che hanno costretto migliaia di persone a lunghe ore di attesa per il deflusso dall’area di Tor Vergata.

Ulteriori lamentele hanno riguardato la scarsa visibilità lamentata da alcuni settori periferici, mentre sui social è diventata virale la diretta TikTok trasmessa dai residenti di un terrazzo affacciato sull’arena, capace di raccogliere oltre due milioni di persone.