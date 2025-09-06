Ultimo saluto a Giorgio Armani, alla camera ardente oltre 6mila persone per rendergli omaggio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Oltre 6.000 persone alla camera ardente per rendere omaggio a Giorgio Armani. L’intera città si ferma per salutare “Re Giorgio” all’Armani/Teatro, che per l’occasione è stato allestito con lanterne e la musica di Einaudi.

La camera ardente per Giorgio Armani

L’intera città di Milano si ferma a salutare Giorgio Armani nei giorni di sabato 6 settembre e domenica 7 settembre, dalle ore 9:00 alle 18. La camera ardente all’Armani/Teatro è stata presa d’assalto da oltre 6.000 persone che hanno voluto rendere omaggio allo stilista italiano.

La sala che solitamente ospita le sfilate è stata decorata con lanterne, una luce soffusa e le note di Ludovico Einaudi. Nella stanza una semplice bara sormontata da un mazzo di rose bianche. Accanto a questa un picchetto d’onore dei carabinieri e il gonfalone del Comune, in segno di lutto.

ANSA La fila per la camera ardente di Giorgio Armani

Nella stanza è presente un tavolino con una lastra d’alabastro con un crocifisso in bassorilievo e un ritratto dell’artista, stilista e imprenditore con la frase-epitaffio: “Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. È da lì che tutto comincia”.

Iscrizione al Famedio

Il sindaco di Milano Beppe Sala, arrivato alla camera ardente, ha dichiarato che la prima cosa da fare è l’iscrizione al Famedio. “Credo che sia più che rispettoso chiedere anche alla famiglia se è d’accordo e se, come spero, diranno di sì, siamo in tempo per l’iscrizione anche quest’anno”, ha spiegato.

Il Famedio è situato all’ingresso del Cimitero Monumentale di Milano e rende omaggio ai cittadini milanesi illustri, benemeriti o che si sono distinti per il loro contributo letterario, scientifico, artistico o per aver reso celebre la città.

La commissione che decide si riunirà nelle prossime settimane e, secondo il sindaco Sala, non ci saranno problemi a riconoscere tale omaggio allo stilista.

Lutto cittadino

La camera ardente è aperta a tutti per il weekend, mentre i funerali si terranno lunedì 8 settembre nel primo pomeriggio, verso le ore 15:00, ma saranno in forma strettamente privata. A volerlo proprio Giorgio Armani, che ha permesso l’ingresso per un ultimo e familiare saluto a non oltre 20 persone. Proprio per questo la location della cerimonia è top secret.

Il lutto sarà seguito da tutti i negozi del gruppo Giorgio Armani che resteranno chiusi durante la cerimonia. Nei giorni precedenti le boutique sono rimaste aperte, forse proprio per volontà dello stilista, ma nel giorno del suo funerale chiuderanno per rispetto.

Il lutto cittadino è stato invece proclamato a Milano e a Piacenza, città che hanno visto Armani nascere e crescere.