Ultimo sondaggio Referendum Giustizia, il "No" è davanti al "Sì" di 6 punti: situazione ribaltata in 4 mesi

Un nuovo sondaggio realizzato dall’istituto Ixè sul Referendum sulla Giustizia per la riforma del Csm dà in chiaro vantaggio il “no”. Il risultato è rilevante perché si tratta di una delle prime indagini statistiche in cui il margine di errore tra i due risultati non si accavalla. In nessuna delle situazioni prospettate da questo sondaggio, il “sì” ha possibilità di vincere.

Il nuovo sondaggio sul Referendum

L’istituto Ixè ha pubblicato un sondaggio sulle intenzioni di voto al Referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma costituzionale del Consiglio superiore della magistratura.

Il risultato dell’indagine, condotta su un campione statistico di 1.200 persone con un margine di errore di poco meno del 3%, ha dato in chiaro vantaggio il “no”, quindi la posizione che vuole annullare la riforma approvata dal Parlamento e mantenere il Csm nel suo assetto attuale.

Secondo il sondaggio, i voti per il “no” si attesterebbero tra il 51,3% e il 54,3%, mentre quelli per il sì tra il 45,7% e il 48,7%.

Anche nella situazione peggiore per i primi e migliore per i secondi, il sondaggio dà sempre in vantaggio il “no”.

La situazione ribaltata in quattro mesi

Lo scenario prospettato da Ixè è completamente opposto a quello che si era delineato all’inizio della campagna referendaria, quando buona parte dei sondaggi davano in netto vantaggio il sì.

A novembre del 2025, quando gli istituti statistici avevano svolto le prime rilevazioni, la stessa Ixè dava il “sì” al 53% e il “no” al 47%.

Una tendenza che ha accomunato buona parte dei sondaggi svolti negli ultimi mesi.

La campagna referendaria sembra favorire quindi il fronte del “no”, quando al voto manca meno di un mese.

Come e perché si vota al Referendum

Il Referendum sulla riforma del Csm è confermativo. È stato convocato perché il Parlamento ha modificato la Costituzione ma con una maggioranza semplice, del 50%+1 dei voti. È quindi necessario che la popolazione confermi questa decisione.

A differenza dei referendum abrogativi, non ci sarà alcun quorum. Qualsiasi sia il numero dei votanti, la consultazione sarà valida.

Si vota “sì” per separare le carriere di magistrati giudicanti e inquirenti a livello costituzionale e per dividere in tre organi diversi il Consiglio superiore della magistratura.

I componenti dei nuovi organi di governo della magistratura saranno scelti per sorteggio e non più per elezione.

Per votare bisogna essere maggiorenni e recarsi ai seggi con un documento di identità valido e con la tessera elettorale.