Ultrà arrestati per l'omicidio di Marianella sul pullman, decisiva la testimonianza di un tifoso minorenne

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

I tre arrestati per l’omicidio dell’autista Raffaele Marianella, morto a causa di una sassata scagliata dagli ultrà del Rieti contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, sono stati incastrati dalla testimonianza di un minorenne. Il ragazzino, quando si è verificato l’assalto, si trovava dietro il guardrail della statale Rieti-Terni.

Tre arresti per l’omicidio di Raffaele Marianella, la testimonianza del minore

Dopo la sassaiola, come ha riferito il quotidiano La Repubblica, il minorenne è stato lasciato solo nei campi che si trovano attorno alla Statale 79.

Il giovane è stato successivamente rintracciato dalla polizia ed è stato condotto in questura dove ha testimoniato per diverse ore, facendo i nomi di chi, come lui, ha preso parte all’attacco contro la tifoseria del Pistoia.

ANSA Il pullman colpito dalla sassaiola

Dopo la testimonianza, il ragazzino è stato rilasciato e ha potuto fare rientro a casa. Non figura tra gli indagati. Sono rimasti invece per tutto il giorno in questura i tre fermati: Manuel Fortuna, Alessandro Barberini e Kevin Pellecchia.

Quanto riferito dal minorenne e il lavoro degli inquirenti sono stati decisivi per risalire all’identità dei tre uomini arrestati.

Sassaiola contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, le indagini

La polizia, la sera in cui si è consumata la tragedia, aveva già notato alcune facce sospette nei pressi di un cavalcavia.

Le pattuglie, subito dopo la sassaiola, sono tornate indietro nel punto in cui avevano avvistato le persone sospette. Qui hanno trovato Barberini che camminava sulla statale. Altri ultrà sono stati individuati nei prati vicini alla strada.

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno sequestrato un’auto. Le altre due che avrebbero accompagnato gli ultrà sul luogo in cui si è verificato l’agguato sono invece sparite.

Altri dettagli importanti per ricostruire la dinamica dei fatti sono emersi grazie al setaccio delle celle telefoniche e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Giovedì l’autopsia sul corpo della vittima

Come già spiegato in precedenza, è risultata fondamentale anche la testimonianza del ragazzino. I tre fermati per omicidio volontario sono ora in attesa dell’interrogatorio di convalida che si svolgerà nelle prossime ore, probabilmente martedì 22 ottobre.

Giovedì, invece, all’ospedale De Lellis, sarà effettuata l’autopsia sul corpo di Raffaele Marianella