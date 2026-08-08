Ultraleggero precipita a Pasiano di Pordenone, passeggero in condizioni gravissime mentre è salvo il pilota
Un aereo ultraleggero con a bordo due persone è precipitato schiantandosi contro un albero a Pasiano di Pordenone: salvo il pilota, gravissimo il passeggero
Un ultraleggero con a bordo due persone è caduto a Pasiano di Pordenone, finendo contro un albero. Nello schianto il pilota è riuscito a salvarsi, ma il passeggero è stato ricoverato d’urgenza in condizioni gravissime all’ospedale di Treviso, dopo essere precipitato da un’altezza di dieci metri.
- L'ultraleggero precipitato a Pasiano di Pordenone
- La dinamica dell'incidente
- In gravissime condizioni il 65enne passeggero
L’ultraleggero precipitato a Pasiano di Pordenone
L’incidente aereo si è verificato nella serata di venerdì 7 agosto a Rivarotta di Pasiano, frazione del comune in provincia di Pordenone.
L’ultraleggero è caduto nel parco di un hotel e ristorante a quattro stelle, Villa Luppis, andando a schiantarsi contro una grande quercia.
La dinamica dell’incidente
La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, riportate dalla stampa locale, il velivolo potrebbe essersi scontrato contro un albero durante le operazioni di atterraggio, forse dopo aver peso quota per un errore umano.
Sul posto sono arrivate diverse ambulanze, un’automedica e squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area ed estrarre le due persone dall’abitacolo.
In gravissime condizioni il 65enne passeggero
Soltanto ferite lievi per il pilota, 72enne originario del comune ma residente a Motta di Livenza, proprietario del velivolo e di un campo volo a Traffe di Pasiano, a poche centinaia di metri dal luogo dell’impatto.
Il passeggero ha invece riportato conseguenze molto più gravi, venendo sbalzato dal velivolo da circa dieci metri di altezza.
Il 65enne, anche lui di Paisano, è stato sottoposto a massaggio cardio-polmonare, intubato sul posto e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Treviso date le condizioni apparse da subito disperate.
Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il pubblico ministero di turno della procura di Pordenone per ricostruire l’accaduto, mettendo sotto sequestro l’area.