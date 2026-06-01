Ultraleggero precipita tra le case a Valbrembo, un morto e un ferito grave nello schianto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nel pomeriggio dell’1 giugno, a Valbrembo, comune in provincia di Bergamo, è precipitato un ultraleggero Cessna 152 tra le abitazioni di via Don Bosco, non lontano dalla pista dell’Aeroclub. Il velivolo si sarebbe schiantato davanti al cancello di una villetta. Morto l’istruttore che era a bordo, mentre il suo allievo di 19 anni sarebbe ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Ultraleggero precipita a Valbrembo, la dinamica

Come riporta Il Giorno, un ultraleggero Cessna 152 è precipitato in strada a Valbrembo poco dopo le 16 dell’1 giugno.

Il velivolo si sarebbe schiantato tra le abitazioni di via Don Bosco, nelle vicinanze della pista dell’Aeroclub.

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Secondo le informazioni pubblicate dal Corriere della Sera, l’ultraleggero aveva appena effettuato il cosiddetto touch-and-go, manovra tipica dei corsi di addestramento.

Si tratta di un atterraggio su una pista e un immediato decollo senza fermarsi.

L’impatto con un primo sarebbe avvenuto proprio mentre riprendeva quota.

Successivamente l’ultraleggero avrebbe sbattuto contro un secondo palo e poi davanti al cancello di una villetta.

Il racconto dei testimoni

Il Giorno riporta le parole di alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente.

“Ho visto il velivolo perdere quota e urtare un pilone dell’elettricità. Si è intraversato ed è finito contro il tettuccio della mia auto, poi contro la recinzione di un’abitazione”, ha raccontato una delle persone.

Secondo altre testimonianze, ci sarebbe stato un piccolo incidente solo pochi mesi fa.

In quel caso l’ultraleggero riuscì ad evitare le case e a planare in maniera brusca in un campo senza conseguenze.

I precedenti

Il Giornale di Brescia ricorda un precedente avvenuto il 24 maggio.

In quel caso un ultraleggero precipitò nelle campagne di Polpenazze, in provincia di Brescia

Il pilota Guido Bardi è morto sul colpo.

Sempre nel Bresciano, a luglio 2025, un ultraleggero precipitò ad Azzano Mella.

Morte le due persone che erano a bordo, un 75enne milanese e la compagna di 60 anni.

Il velivolo era partito da Piacenza.