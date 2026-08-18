Ultraleggero scomparso nel Cosentino e coppia dispersa, a bordo la figlia dell'ex senatore Nicola Buccico

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Da domenica mattina non si hanno più notizie degli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico, figlia dell’ex senatore ed ex sindaco di Matera Emilio Nicola Buccico. La coppia viaggiava a bordo dell’ultraleggero Tecnam P2008 scomparso nel Cosentino durante il volo tra Capo d’Orlando, in Sicilia, e Sibari, in Calabria. Nel frattempo proseguono le ricerche e con il passare delle ore cresce l’apprensione.

Ultraleggero disperso nel Cosentino: a bordo c’era la figlia di Nicola Buccico

Da due giorni nessuno ha più avuto contatti con Angela Buccico, avvocata lucana 55enne, e Carlo Arnulfo, avvocato romano di 64 anni.

La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, già membro del Csm, oltre a essere stato senatore e sindaco di Matera. Il fratello di Angela è l’attuale vicesindaco della città dei Sassi, Rocco Buccico.

ANSA

Quando è scomparso il velivolo

Il Tecnam P2008 era partito alle 9.30 dal campo di volo di Capo d’Orlando, nel Messinese, e avrebbe dovuto atterrare all’aviosuperficie di Sibari, nel territorio di Cassano allo Ionio, tra le 10.30 e le 11.00. Ma non è mai arrivato a destinazione,

Buccico e Arnulfo erano giunti all’aviosuperficie Sibari Fly giovedì 13 agosto, per poi volare in Sicilia per trascorrere il Ferragosto.

“Quando è partito mi ha detto che sarebbe andato in Sicilia per Ferragosto. Quando torno, ha aggiunto, passiamo una giornata qua insieme”, ha raccontato Mario Varca, presidente della struttura, come riferito dal Corriere della Sera.

Il punto sulle ricerche

Chi è impegnato nelle ricerche sta battendo le zone dell’entroterra dell’Alto Tirreno cosentino. I soccorritori si stanno basando anche sugli ultimi agganci dei cellulari dei due avvocati.

In particolare, ci si sta concentrando sull’area compresa tra Fiumefreddo e Fuscaldo. Sul territorio sono in azione le squadre di terra dei vigili del fuoco, affiancate dall’elicottero Drago VF165 del Reparto volo di Salerno e da un velivolo dell’Esercito.

Si stanno utilizzando anche i droni per setacciare le zone più difficili da raggiungere. Nel frattempo proseguono anche le ricerche in mare, nonostante i soccorritori credano che sia improbabile che l’ultraleggero possa essere scomparso nell’acqua.

Da quanto ricostruito finora, il mezzo viaggiava sotto costa e un eventuale incidente avrebbe potuto essere visto dai bagnanti presenti lungo il litorale.

Il governatore Bardi: “Seguo con apprensione le notizie”

“Seguo con ansia e apprensione le notizie che giungono dall’Alto Tirreno cosentino”, ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Il governatore ha aggiunto di essere “in costante contatto con le autorità e con i coordinatori delle operazioni di soccorso”.