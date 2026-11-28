Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sette tifosi del Torino sono stati denunciati e raggiunti da un Daspo Fuori Contesto dopo una rissa scoppiata per provocazioni calcistiche. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore di Torino per i fatti avvenuti nella notte del 22 agosto 2026 in piazza Emanuele Filiberto.

Lo scontro nella notte tra gli ultras del Torino e un gruppo di nordafricani

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la lite è degenerata all’esterno di un locale, vicino ad altri esercizi pubblici. Da una parte c’era un gruppo legato alla tifoseria organizzata del Torino F.C., dall’altra circa 20 giovani di origine nordafricana. I partecipanti si sono affrontati con calci e pugni e hanno usato sedie e tavoli del locale, cinture, bottiglie di vetro, bastoni e pietre. La violenza ha creato una situazione di concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. I presenti si sono allontanati prima dell’arrivo delle volanti della Polizia di Stato.

Denunce e divieti

Le indagini della Digos della Questura hanno permesso di identificare sette tifosi, denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per il reato previsto dall’articolo 588 del codice penale. Oltre alla denuncia, per tutti sono stati disposti Daspo Fuori Contesto con durata compresa tra 18 mesi e 10 anni. Per sei tifosi è stato aggiunto anche l’obbligo di firma, da 7 a 10 anni, poiché erano già destinatari di precedenti Daspo.

Il divieto anche fuori dagli stadi

Il Daspo Fuori Contesto può essere applicato a chi ha tenuto condotte violente e pericolose anche al di fuori di situazioni legate allo sport. La misura vieta l’accesso agli impianti calcistici e mira a prevenire il ripetersi di episodi analoghi durante le manifestazioni sportive, tutelando la sicurezza e l’ordine pubblico.