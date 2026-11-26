Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Sono scesi dai mezzi all’area di servizio Irpinia Sud, hanno tagliato la catena di un cancello e hanno raggiunto a piedi lo stadio Partenio-Lombardi lungo una strada di campagna, aggirando i percorsi di sicurezza. Poi lo scontro con i tifosi di casa. Per i disordini prima di Avellino–Sampdoria del 9 ottobre 2026 la Digos ha denunciato 19 ultras blucerchiati.

Il percorso degli ultras della Sampdoria fino allo stadio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i 19 viaggiavano su un autobus e alcuni minivan diretti al settore ospiti. All’altezza dell’area di servizio sono scesi senza autorizzazione e, in un gruppo di circa 50 persone, hanno imboccato una strada poderale che li ha portati a ridosso dell’impianto, evitando gli itinerari previsti per la tifoseria ospite.

Arrivati vicino al settore ospiti hanno forzato per qualche istante il cordone delle forze dell’ordine, arrivando allo scontro fisico con gli avellinesi tra fumogeni, volti coperti, cinture, aste e bastoni. L’intervento della polizia ha riportato la calma e riaccompagnato i sampdoriani nel loro settore.

L’operazione Slow Motion e le denunce

Il nome dell’inchiesta, “Slow Motion“, viene dal metodo usato dagli investigatori: le immagini delle telecamere dello stadio e i video della Polizia Scientifica sono stati analizzati fotogramma per fotogramma. Ai 19 vengono contestati, a vario titolo, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e possesso di oggetti atti a offendere.

Per ognuno di loro il questore di Avellino avvierà la procedura per il Daspo, il divieto di entrare negli stadi. Per gli stessi scontri erano già stati denunciati e colpiti dal provvedimento quattro tifosi dell’Avellino.

IPA