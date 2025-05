Ultras in rivolta a Vercelli, corteo illegale e armi improprie: scattano 23 Daspo, cosa è successo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 23 provvedimenti di divieto di accesso a manifestazioni sportive il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Vercelli. Gli ultras della Pro Patria sono stati sanzionati per aver creato situazioni di pericolo durante una partita di calcio.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta in risposta a episodi di illegalità avvenuti il 12 Aprile a Vercelli, durante l’incontro di calcio tra Pro Vercelli e Pro Patria. Gli ultras, giunti in città con modalità non autorizzate, si sono radunati nei pressi di un bar, muniti di oggetti atti ad offendere, per poi intraprendere un corteo non autorizzato.

Provvedimenti adottati

Il Questore di Vercelli ha emesso 23 provvedimenti di divieto di accesso a manifestazioni sportive nei confronti dei tifosi coinvolti, tra cui due minorenni. La durata dei divieti varia da 1 a 5 anni, in base alla gravità delle condotte e ai precedenti dei soggetti.

Ricostruzione dei fatti

La DIGOS ha avviato un’indagine dettagliata, utilizzando riprese della Polizia Scientifica e telecamere di sorveglianza, per identificare i responsabili. Grazie alla collaborazione con il Commissariato di Busto Arsizio, sono stati identificati tutti i partecipanti ai disordini.

Sequestri e deferimenti

Nel corso delle indagini, 18 tifosi sono stati deferiti in stato di libertà per possesso di oggetti atti ad offendere, tra cui bastoni di plastica rigida e fumogeni. Gli oggetti sono stati sequestrati lungo il tragitto verso lo stadio.

Presunzione di innocenza

È importante sottolineare che gli indagati sono attualmente solo sospettati di delitto e la loro posizione sarà valutata in tribunale, rispettando il principio di presunzione di innocenza.

