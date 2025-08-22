Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fiorente spaccio di cocaina tra i tifosi della Curva Sud: un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’esecuzione di due misure cautelari nei confronti di altrettanti membri del gruppo ultras “Gruppo Quadraro”. I fatti sono avvenuti a Roma, dove, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vendita di droga avveniva durante le partite casalinghe della A.S. Roma, all’interno dello stadio Olimpico. L’operazione è stata condotta su ordine della Procura capitolina, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio negli ambienti del tifo organizzato.

Le indagini e la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’azione delle forze dell’ordine rappresenta il seguito di una più ampia inchiesta che aveva già coinvolto il “Gruppo Quadraro” lo scorso aprile. In quella circostanza, la Squadra Mobile e la Digos della Questura di Roma avevano eseguito sei ordini di custodia cautelare in carcere, emessi dal Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati erano accusati di aver organizzato una vera e propria “piazza di spaccio” nei bagni dello stadio Olimpico, rifornendo di cocaina una vasta clientela composta da tifosi e spettatori delle partite di calcio.

Il modus operandi degli ultras

Secondo quanto emerso dalle indagini, i membri del “Gruppo Quadraro” avevano trasformato i settori della Curva Sud, tradizionalmente occupati dagli ultras giallorossi, in un punto di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le partite casalinghe della A.S. Roma, il gruppo gestiva la vendita di cocaina, approfittando dell’afflusso di pubblico e della copertura offerta dal tifo organizzato. Gli episodi ricostruiti dagli investigatori hanno permesso di documentare una fitta serie di cessioni di droga, che avvenivano in modo sistematico e strutturato.

Le nuove misure cautelari

La Squadra Mobile ha dato esecuzione a un’ulteriore ordinanza cautelare nei confronti di due membri di spicco del “Gruppo Quadraro”. I due, già indagati nell’ambito dell’operazione di aprile, sono ora destinatari di nuove contestazioni, che si aggiungono alle ipotesi di reato già formulate a loro carico. Gli inquirenti hanno infatti ricostruito ulteriori episodi di spaccio, aggravando la posizione degli indagati e rafforzando il quadro accusatorio nei loro confronti.

Gli arresti e le misure applicate

In esecuzione del provvedimento disposto dalla Procura di Roma, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato uno dei due destinatari della misura cautelare, che si trova ora ristretto in regime di custodia nel carcere di Rebibbia. All’altro indagato è stata invece applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa degli sviluppi dell’inchiesta. Le autorità sottolineano che le evidenze investigative si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva.

Il contesto: lo stadio Olimpico e la Curva Sud

Lo stadio Olimpico di Roma è da sempre il cuore pulsante del tifo giallorosso, in particolare nella Curva Sud, dove si concentrano i gruppi ultras più noti e organizzati. La presenza di attività illecite come lo spaccio di droga rappresenta un fenomeno preoccupante, che le forze dell’ordine stanno cercando di contrastare con operazioni mirate e indagini approfondite. L’azione della Polizia di Stato si inserisce in un più ampio contesto di prevenzione e repressione dei reati legati al mondo del calcio e del tifo organizzato.

Le reazioni delle istituzioni

Le autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza della collaborazione tra Procura, Squadra Mobile e Digos. L’operazione condotta a Roma rappresenta un segnale forte contro ogni forma di illegalità negli stadi e conferma l’impegno delle istituzioni nel garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità negli eventi sportivi.

