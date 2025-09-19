Umberto Bossi compie 84 anni, gli auguri di Matteo Salvini: "Sarà anche la sua Pontida", come sta il Senatùr

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Compie 84 anni Umberto Bossi, fondatore e storico leader della Lega Nord. Tanti i messaggi pubblici di auguri per il Senatùr, a partire da quello del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, attuale segretario della Lega. Il compleanno cade due giorni prima di Pontida, il tradizionale raduno del popolo leghista. “Domenica sarà anche la sua Pontida, come sempre e come è giusto”, dice Salvini.

“Tanti affettuosi auguri a Umberto Bossi per i suoi 84 anni!”. Così il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega, Matteo Salvini, fa gli auguri di compleanno al fondatore del partito che guida.

“Un genio grazie al quale tutto è cominciato – dice di lui Salvini – un coraggioso visionario che ha ridato orgoglio, speranza, voce e forza politica a milioni di italiani”.

Il compleanno dello storico leader della Lega Nord cade due giorni prima di Pontida, lo storico raduno annuale del popolo leghista che si terrà domenica 21 settembre.

“Domenica sarà anche la sua Pontida, come sempre e come è giusto”, dice Salvini, che dopo aver preso le redini del partito ha eliminato ogni istanza federalista e secessionista, trasformandolo in un movimento populista nazionale di estrema destra.

I messaggi di auguri per il fondatore della Lega Nord

Messaggi pubblici di auguri arrivano in queste ore a Bossi anche da tanti altri esponenti del partito.

Come il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che su X posta una sua foto in compagnia di Bossi e scrive: “Caro Umberto, tanti auguri di buon compleanno!”.

“Tanti auguri di buon compleanno all’amico Umberto, al fondatore delle Lega e all’uomo che, con le sue idee, le sue intenzioni, e il suo coraggio, ha dato il via ad un’autentica rivoluzione politica”, scrive su Facebook il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli.

“Auguri Umberto per questi 84 anni che cadono proprio vicinissimi al raduno di Pontida, dove tutto il popolo leghista ti saluterà con affetto. Ho avuto modo di fargli ieri gli auguri, in diretta, ma con questo post gli mando ancora un grande abbraccio e un grazie di cuore per come ci ha ‘politicamente allevato'”.

Come sta Umberto Bossi

Umberto Bossi è da tempo in condizioni di salute precarie, dopo che nel 2004 era stato colpito da un ictus cerebrale.

Nell’agosto 2024 era circolata sul web la notizia della dipartita del Senatùr, subito smentita dal figlio Renzo Bossi.

Umberto Bossi è attualmente deputato alla Camera, eletto con la Lega alle elezioni anticipate del 2022.

È uno dei parlamentari più assenteisti: per via delle sue condizioni di salute ha partecipato ad appena 4 votazioni dall’inizio della legislatura.