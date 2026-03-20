Umberto Bossi contro Matteo Salvini, quando il fondatore della Lega invocò “un nuovo leader”

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo la morte di Umberto Bossi torna attuale lo storico scontro con Matteo Salvini. Nel 40° anniversario della Lega il fondatore invocò un nuovo leader, criticando la svolta nazionale del partito. Tra rispetto e tensioni, da evidenziare furono anche le scelte della Lega di Salvini in merito a Bossi nei casi giudiziari legati ai fondi.

Lo scontro fra Umberto Bossi e Matteo Salvini

Lo scontro fra Umberto Bossi e Matteo Salvini resta uno dei momenti più emblematici della storia della Lega, un passaggio del testimone piuttosto turbolento, figlio di una significativa trasformazione del partito politico nell’avvicendamento fra i due leader.

Il quarantesimo anniversario della Lega può essere considerato il momento decidivo. Fu in quell’occasione che Bossi lanciò un messaggio destinato a pesare negli anni.

ANSA

Dalla sua casa di Gemonio, davanti a militanti storici e sostenitori, il “Senatùr” non si limitò a celebrare la storia del movimento. Andò oltre, indicando una direzione politica precisa: “Alla Lega serve un nuovo leader. Uno che vada nella direzione dell’autonomia, che rimetta al centro la questione settentrionale”.

In quell’occasione, Bossi arrivò anche a suggerire un possibile nome per il futuro del partito: Giancarlo Giorgetti.

“È uno bravo”, disse, pur con cautela, lasciando intendere che potesse incarnare una linea più coerente con le radici autonomiste.

La trasformazione della Lega

La frase era una critica abbastanza netta alla trasformazione del partito sotto la guida di Salvini. La Lega delle origini, quella fondata negli anni ’80 e radicata nel Nord, appariva ormai lontana rispetto al progetto nazionale costruito negli anni successivi.

Bossi accennò anche alla possibilità che tra gli ex esponenti allontanati dalla Lega potessero esserci figure in grado di riportare il movimento verso quella direzione. Un passaggio che, riletto oggi, evidenzia il suo tentativo di riaprire un dibattito interno mai davvero chiuso.

La risposta della dirigenza leghista fu immediata. Il vice segretario Andrea Crippa difese Salvini, ricordando i risultati elettorali raggiunti e il ruolo centrale conquistato dal partito.

Lo stesso Salvini, pur mantenendo toni rispettosi, non arretrò sulla linea intrapresa. “Alle critiche di Bossi sono abituato da trent’anni” disse l’attuale ministro delle Infrastrutture. “Le ascolto con attenzione e gratitudine, rispondo solo che vederlo in salute è il miglior regalo per questa festa”.

Gli scandali sui fondi

Un passaggio significativo della storia della Lega riguarda la gestione degli scandali sui fondi. Durante le vicende legate all’ex tesoriere Francesco Belsito, la nuova dirigenza guidata da Salvini prese le distanze dalle irregolarità, ma evitò uno scontro diretto con Bossi.

Il partito infatti scelse di non costituirsi parte civile contro il suo fondatore, una decisione interpretata come un segnale di rispetto politico e personale. Diversa fu invece la linea adottata nei confronti di Belsito. Il partito presentò querela contro l’ex tesoriere, prendendo formalmente le distanze dalla gestione dei fondi. Tuttavia, nei confronti di Umberto Bossi e del figlio Renzo, la posizione fu più prudente.

Le vicende giudiziarie si conclusero con un non luogo a procedere in uno dei filoni dell’inchiesta, ma il caso segnò profondamente la storia della Lega, contribuendo anche al sipario definitivo sul suo fondatore.