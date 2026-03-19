Umberto Bossi e il referendum sulla Giustizia, quando anche lui propose la separazione delle carriere

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La notizia della morte di Umberto Bossi, a pochi giorni dal referendum affermativo sulla riforma della giustizia, riporta alla mente quando fu la Lega a proporre la riforma. Era il 2004, quando Roberto Castelli, ministro della Giustizia, annunciò la volontà di Bossi di presentare un disegno di legge costituzionale che puntava alla separazione delle carriere, all’elezione diretta dei pubblici ministeri e alla loro regionalizzazione.

La proposta di Bossi nel 2004

Nel maggio 2004, Roberto Castelli, allora ministro della Giustizia, rese nota la volontà di Umberto Bossi di presentare un disegno di legge costituzionale che somiglia molto all’attuale riforma della giustizia.

Attraverso La Padania, la Lega Nord chiedeva la separazione delle carriere, l’elezione diretta dei pubblici ministeri e la loro regionalizzazione. Chiedeva anche l’abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale, definita come “un’ipocrisia che permetteva al magistrato di scegliere chi perseguire”.

ANSA

Castelli commentava che una simile proposta avrebbe garantito “una magistratura più preparata e meglio organizzata”.

La reazione dell’opposizione

L’opposizione all’epoca della proposta di Bossi reagì in maniera simile aoggi, accusando il Carroccio di essere in cerca di visibilità elettorale in vista delle imminenti elezioni europee. Veniva sottolineato anche come la separazione delle carriere non facesse parte dell’originario programma del centrodestra.

Venne liquidata la proposta come una “giostra” interna alla maggioranza e Giuseppe Fanfani definì Castelli un “ministro dimezzato” per aver avallato un’idea definita “stravagante”.

Il clima del 2004 infatti era teso, tra riforme fiscali e nodi sulle pensioni, e la proposta avrebbe portato un ulteriore elemento di tensione in gioco.

La morte di Umberto Bossi

Oggi la politica è in lutto. È morto a 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega Lombarda, poi divenuta Lega Nord. Nel 2004 ebbe un grave malore e partecipava di rado alla vita politica.

Famoso per tante parole, ormai diventate parte del linguaggio pop, come “Roma ladrona” e il “celodurismo”. Ha contribuito a portare un linguaggio diverso nella politica, a volte, come ricorda anche l’Ansa, volgare e brutale.

Diede anche del “terùn” a Giorgio Napolitano, cosa che gli costò un anno e 15 giorni di reclusione per vilipendio al Presidente della Repubblica, condonato dalla grazia di Sergio Mattarella nel 2019.

In molti, anche fra i suoi vecchi avversari politici, hanno voluto esprimere cordoglio per la morte di Bossi.