Umberto Bossi morto a 84 anni, i messaggi di cordoglio per il Senatur da Sergio Mattarella a Giorgia Meloni

Umberto Bossi è morto a 84 anni e con la scomparsa del “Senatur” se ne va il fondatore di quella Lega (Nord) dura e pura che inizialmente puntava alla secessione, per poi ripiegare sul federalismo. Molti i messaggi di cordoglio dal mondo della politica, anche da parte di personaggi appartenenti a partiti che negli anni con la Lega sono entrati in frizione.

La reazione della Lega

“L’intera comunità della Lega è profondamente scossa e addolorata per la scomparsa del fondatore Umberto Bossi e si stringe con affetto e commozione ai suoi familiari. Tutti gli appuntamenti previsti per domani sono annullati”. Così viene fatto dalla Lega sapere in una nota. Salvini arriverà a Milano venerdì 20 marzo.

Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega ed europarlamentare, saluta il fondatore: “Addio a Umberto Bossi. La Lega piange il suo fondatore. Una preghiera e condoglianze per la famiglia”.

Alessandra Basso, leghista al Parlamento europeo nella IX legislatura ha scritto “Che la terra ti sia lieve, Senatur”.

Così Arianna Lazzarini, deputata della Lega e sindaca di Pozzonovo (Padova): Addio umberto, grazie per la passione che ci hai trasmesso.

è morto umberto bossi: se ho iniziato a fare politica, è perché mi sono sempre riconosciuta nei valori che lui ha introdotto nella politica italiana: il federalismo, l’autonomia, la vicinanza alle persone. Molti come me devono a Umberto la passione per la politica, quella vera, fatta di azioni concrete per aiutare le famiglie, le aziende e, soprattutto, le persone, a partire da quelle più fragili. Grazie per la passione che ci hai trasmesso, che la terra ti sia lieve. Una preghiera per Umberto, per i suoi cari e per tutta la comunità della Lega.

Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, è affranto: Umberto Bossi “era prima di tutto un mio grande amico. Un amico vero, di tanti momenti insieme, non per anni, ma per decenni, per una vita: giornate e serate interminabili insieme, nella sede di via Bellerio, in giro per comizi e manifestazioni in lungo e in largo in tutto il Nord Italia e poi ovviamente a Roma, in Parlamento e al Governo”. “Siamo cresciuti insieme, siamo invecchiati insieme, abbiamo affrontato gioie e malattie insieme e proprio nel giorno del festa del papà perdo ‘papà Umberto’, perché per me è stato veramente un secondo padre, da un punto di vista umano e poi da un punto di vista politico. E da ministro, oggi, voglio portare fino in fondo il suo più importante lascito politico: l’autonomia per i territori”.

Sergio Mattarella

Questa la nota del Capo dello Stato: “Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime il suo sincero cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi. Fondatore e animatore della Lega Nord è stato protagonista di una lunga stagione politica. L’Italia perde un leader politico appassionato e un sincero democratico. Il presidente della Repubblica manifesta vicinanza ai familiari e a tutti coloro che ne hanno condiviso l’impegno nel suo partito”.

Giorgia Meloni

“Umberto Bossi, con la sua passione politica, ha segnato una fase importante della storia italiana e ha dato un fondamentale apporto alla formazione del primo centrodestra. In questo momento di grande dolore, sono vicina alla famiglia e alla sua comunità politica”.

Questo il messaggio di cordoglio della premier Giorgia Meloni per la morte di Umberto Bossi.

Antonio Tajani

“Con tutta Forza Italia piango la scomparsa di Umberto Bossi, leader storico e fondatore della Lega. Grande amico di Silvio Berlusconi, politico di grande intelligenza, è stato un protagonista di primo piano del cambiamento in Italia. Alla sua famiglia un grande abbraccio ed una preghiera perché riposi in pace”.

Così ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Guido Crosetto

“Ho avuto l’onore di conoscerlo, di lavorare con lui, di scherzare con lui, di confrontarmi e discutere con lui. La prima volta fu quando ero relatore alla legge di Bilancio e ci trovammo in un impasse perché il gruppo della Lega aveva fatto muro contro il finanziamento del fondo per i lavoratori socialmente utili di Palermo e Napoli e per un finanziamento per i dissalatori in Sicilia. Tutto si bloccò e, alle due del mattino, entrò nella stanza dove ci stavamo confrontando il capo supremo della Lega Nord”.

Così ha rievocato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il ricordo continua: “Lo vidi entrare e pensai: ok é finita ora lui dirà che non si può far nulla ed i deputati di AN e di Forza Italia del sud faranno saltare il banco. Si zittirono tutti. ‘Rocky (Marciano così gli piaceva chiamarmi) che succede?’. Gli spiegai che avevo proposto un meccanismo virtuoso per cui avremmo finanziato gli LSU ma prevedendo una riduzione obbligatoria negli anni fino ad arrivare a zero e che invece l’investimento nei dissalatori era secondo una cosa intelligente in una zona con poca acqua”.

E ancora: “Mi guardò, guardò i suoi e disse: ‘Perché mi avete disturbato (fu un po’ più rude), se avete trovato una soluzione seria su Napoli e Palermo? L’unica mia preoccupazione è che poi li tengano in funzione i dissalatori, una volta fatti’. Ed uscì. Perché lui era così: di buonsenso, mai superficiale e molto realista. Avrei moltissimi altri ricordi di lui prima e dopo che l’ictus lo colpisse. L’ho sempre stimato e gli ho voluto bene. Addio Umberto”. Questo il ricordo di Guido Crosetto per la morte di Umberto Bossi.

Elly Schlein

“Esprimo le condoglianze mie personali e di tutto il Pd alla famiglia, a chi è stato vicino e a chi ha lavorato con Umberto Bossi, venuto a mancare oggi”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

Giuseppe Conte

“È indubitabile che Umberto Bossi sia stato un protagonista della storia politica recente del nostro Paese. Esprimo il mio cordoglio, anche a nome del Movimento 5 stelle, ai suoi cari e alla comunità politica della Lega, che perde il suo storico fondatore e una personalità di assoluto riferimento”. Lo scrive in una nota Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle.

Luca Zaia

Questo il messaggio d’addio del veneto Luca Zaia, per anni vicino a Umberto Bossi: “Ciao Umberto”.

Matteo Renzi

“Addio a uno dei protagonisti più rilevanti, nel bene e nel male, della politica italiana degli ultimi trent’anni. Sia per chi lo ha amato, sia per chi lo ha avversato Umberto Bossi è stato un pezzo di storia repubblicana. L’ho conosciuto personalmente tardi, già malato ma ne ho apprezzato, pur da avversario, la tempra e la passione umana e politica. Che riposi in pace”.

Carlo Calenda

“Esprimo il mio cordoglio per la morte del fondatore della Lega, Umberto Bossi. Un politico che ha attraversato a lungo la storia del nostro Paese”. Lo dichiara il leader di Azione Carlo Calenda.

Pier Luigi Bersani

“Umberto Bossi. L’avversario più dignitoso che ho avuto in vita mia, e alla fine quello a cui ho voluto più bene”. Così su X Pier Luigi Bersani.

Francesco Storace

“Leggo commenti incivili sulla scomparsa di Umberto #Bossi. E’ stato un combattente che va rispettato. Ha amato la politica e sapeva come portare a casa risultati. Onore”.

Elio Lannutti

Elio Lannutti, saggista e politico e fondatore di Adusbef, saluta Umberto Bossi così: “A me dispiace! Mi hanno insegnato a portare rispetto ai vivi, e soprattutto – a prescindere – ai morti. Condoglianze alla famiglia ed alla sua comunità”.

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