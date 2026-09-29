Umberto Pizzi morto poco prima del compleanno, il fotografo raccontò l'Italia dalla Dolce Vita a Berlusconi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Morto Umberto Pizzi, il fotografo del jet set romano tra Dolce Vita e politica. Testimone con i suoi scatti della mondanità romana nella Prima e Seconda Repubblica, ha raccontato per oltre mezzo secolo il costume e il potere da dentro i salotti della Capitale. Il 7 ottobre avrebbe compiuto 89 anni.

Morto Umberto Pizzi: gli inizi

Nato nel 1937 a Zagarolo, alle porte della Capitale, Pizzi comincia la sua carriera agli inizi degli anni Sessanta come giovanissimo fotoreporter, documentando per la Fao i teatri di guerra in Iran, Iraq, Turchia, Siria e Giordania.

Ma nello stesso decennio arriva la svolta con la trasformazione in paparazzo al seguito dei divi di Hollywood nella Roma della Dolce Vita, cogliendo con la sua macchina fotografica vizi e segreti di star internazionali, registi e attori, da Elizabeth Taylor a Richard Burton, da Sophia Loren a Gina Lollobrigida, da Marcello Mastroianni a Vittorio Gassman.

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Il fotografo della discesa in campo di Berlusconi

Tra gli anni Settanta e Ottanta Umberto Pizzi punta il suo obiettivo anche sui protagonisti della politica, dell’imprenditoria e della vita pubblica italiana, riuscendo a immortalare da vicino i frequentatori dell’alta società e delle stanze del potere.

Il 16 marzo 1978 è tra i primi fotografi ad arrivare in via Fani, il giorno del rapimento di Aldo Moro e della strage della sua scorta. Dagli anni Novanta segue la discesa in campo di Silvio Berlusconi e fotografa volti e gesti di politici di destra e di sinistra, cardinali, finanzieri, personaggi della Tv e dello spettacolo.

La carriera e il successo con Cafonal

Pizzi ha pubblicato i suoi scatti su testate italiane e internazionali, come Time, People Magazine e Sunday Express Magazine, ma una delle collaborazioni più di successo arriva negli anni Duemila con la rubrica Cafonal del sito Dagospia di Roberto D’agostino, da cui sono nate le due raccolte Cafonal e Ultracafonal.

Negli ultimi anni ha lavorato con Il Fatto Quotidiano, firmando dal 2012 il portfolio settimanale insieme a Fabrizio d’Esposito e partecipando alla rubrica video Pizzi e Merletti.