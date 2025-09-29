Umberto Smaila ricorda la lite con Jerry Calà, "non ci siamo parlati per 5 anni, mi sentivo tradito"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

In una recente intervista, Umberto Smaila ha ripercorso la propria carriera e ha ricordato il rapporto con Jerry Calà, collega nel gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli. La rottura tra i due avvenne quando Calà decise di intraprendere una carriera solista nel cinema: “Ci salutò dalla sera alla mattina, arrivederci e grazie. Io mi sono sentito tradito”, ha raccontato Smaila.

Umberto Smaila: l’esperienza con I Gatti di Vico Miracoli

In un’intervista rilasciata a Il Corriere, Umberto Smaila ha ripercorso i momenti salienti della sua lunga carriera e ha avuto modo di ricordare il legame (e la lite) con il collega Jerry Calà.

I due, insieme a Franco Oppini e Nini Salerno, furono tra i protagonisti del gruppo cabarettistico e musicale I Gatti di Vicolo Miracoli, fondato a Verona nel 1971.

Smaila ha definito gli anni dal 1971 al 1976 come “anni meravigliosi di divertimenti inenarrabili, abbiamo scoperto il nostro Paese attraverso autostrade che non c’erano”.

La lite con Calà

Le cose, tuttavia, cambiarono quando Jerry Calà decise di passare al cinema da solista, senza avvisare gli altri componenti de I Gatti di Vico Miracoli.

“Io e Jerry non ci siamo parlati per cinque anni”, ha ricordato Umberto Smaila a Il Corriere.

“Ci salutò dalla sera alla mattina, arrivederci e grazie. Io mi sono sentito tradito ancor di più perché noi due andavamo sempre d’accordo su tutto”.

Eppure, tempo dopo, Smaila si ritrovò nella medesima situazione: “Quando mi chiamarono da Mediaset per condurre un programma (Help!) ho capito il problema di Jerry: quando passa un treno, ci si salta sopra”, ha raccontato.

In quell’occasione, il sodalizio con Oppini e Salerno venne messo a dura prova. Negli anni, comunque, il gruppo riallacciò i rapporti.

“Siamo rimasti veramente amici”, ha assicurato Smaila. “Ogni anno ci troviamo a Natale alla polpetteria di Diego Abatantuono: ci ammazziamo dalle risate”.

Il rapporto con Diego Abatantuono

E a proposito di Diego Abatantuono, Umberto Smaila ha ricordato la sua collaborazione con I Gatti di Vicolo Miracoli: era il loro tecnico delle luci.

Tuttavia, il gruppo decise presto di allontanarlo, anche se Smaila ha sottolineato che la decisione fu presa “per il suo bene. Era simpatico, bravo, divertente, era sprecato che stesse con noi a schiacciare l’unico tasto dell’unico riflettore che avevamo”.