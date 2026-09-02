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Due giovani sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti a seguito di una segnalazione giunta tramite la piattaforma YouPol. L’operazione è stata condotta nella serata di ieri nel quartiere genovese di Borgoratti, dove la Polizia ha scoperto un consistente quantitativo di droga e denaro contante in un appartamento ad uso turistico.

La segnalazione su YouPol e l’intervento a Genova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alle 22.40 di ieri sera, quando è arrivata una segnalazione tramite la piattaforma YouPol riguardante la presenza di alcuni ragazzi sospettati di fare uso di sostanze stupefacenti in un appartamento a Borgoratti. Gli agenti dell’U.P.G.S.P. hanno deciso di intervenire immediatamente per verificare la situazione segnalata.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito percepito un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’abitazione indicata. Mentre un agente si è posizionato nei pressi delle finestre sul retro dell’edificio, gli altri hanno fatto ingresso dalla porta principale. Ad aprire la porta è stato un ragazzo di 22 anni, che si è mostrato sorpreso e preoccupato alla vista degli agenti. Durante il controllo, sono stati trovati 100 grammi di cannabis nascosti nei suoi jeans.

Il tentativo di occultamento e la perquisizione

Nel frattempo, l’agente appostato sul retro ha notato un altro giovane, di 24 anni, nella camera da letto.

Quest’ultimo ha cercato di nascondere fuori dalla finestra una busta, che è stata recuperata dagli agenti e che conteneva 126 grammi di cannabis. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori elementi utili alle indagini.

Il materiale sequestrato

Durante la perquisizione, la Polizia ha trovato in cucina il portafogli del 24enne con 1200 euro in contanti, materiale per il confezionamento della droga, due pastiglie di ecstasy, ulteriori 52 grammi di cannabis nel comodino, 400 euro nascosti nella porta, due smartphone presumibilmente utilizzati per l’attività illecita, 2 bilancini di precisione, altri 17 grammi di cannabis e 150 euro in contanti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Entrambi i giovani sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, come disposto dal Pubblico Ministero di turno.

IPA