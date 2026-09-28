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È stato eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce a Caltagirone (Catania), dove un giovane è stato fermato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’intervento è stato disposto dal Tribunale su richiesta della Procura, dopo che la vittima ha denunciato un anno di violenze e intimidazioni subite dal compagno convivente.

Un anno di violenze e minacce

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine quando una volante del Commissariato è intervenuta presso un’abitazione di Caltagirone a seguito di una segnalazione per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti hanno subito raccolto i primi elementi utili, scoprendo che la donna era vittima di reiterate violenze fisiche e minacce da parte del compagno convivente.

La situazione della vittima è emersa con chiarezza grazie alla querela presentata lo stesso giorno dell’intervento. Le indagini immediate hanno permesso di ricostruire un quadro di violenze e umiliazioni che la donna subiva da circa un anno, anche in presenza dei figli minori. L’episodio che ha portato la donna a rivolgersi alle forze dell’ordine è stata l’ennesima aggressione fisica, caratterizzata da pugni e schiaffi.

Comportamento dell’indagato dopo i fatti

Nonostante la gravità degli episodi, l’uomo non ha mostrato alcun segno di pentimento. Dopo i fatti, ha continuato a cercare la donna inviandole numerosi messaggi dal contenuto minaccioso, aggravando ulteriormente la sua posizione agli occhi degli inquirenti.

Il quadro indiziario raccolto dagli agenti del Commissariato di Caltagirone, pur nel rispetto della presunzione di innocenza, ha portato l’Autorità Giudiziaria a emettere la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del giovane. Dopo la scarcerazione, all’indagato è stato imposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa, con l’ausilio di un sistema di controllo a distanza, a tutela della sicurezza della vittima.

IPA