Un arresto per il primo morto di overdose di nitazeni, cosa sono e perché preoccupano più del Fentanyl

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Brunico per la prima morte in Italia per overdose di nitazeni, un nuovo oppioide sintetico ritenuto “più potente del Fentanyl”. Il presunto pusher sarebbe un altoatesino di 30 anni. Il decesso di un giovane di Brunico di 28 anni, risale a un anno fa, ma la notizia è trapelata solo ora. Il trentenne avrebbe procurato la sostanza alla vittima dopo averla acquistata sul dark web. I nitazeni si stanno diffondendo in Europa e preoccupano più del Fentanyl.

Il primo morto di overdose di nitazeni

Il 28enne di Brunico era stato trovato morto il 10 settembre 2024 all’interno di un’azienda. Durante il sopralluogo, i carabinieri hanno sequestrato frammenti di carta stagnola, usati dalla vittima per consumare sostanze stupefacenti.

Dalle analisi è emersa la presenza nel corpo di un oppioide sintetico, che avrebbe causato la morte per overdose. Le indagini, coordinate dalla Procura di Bolzano, hanno portato all’identificazione di un trentenne, arrestato nei giorni scorsi, accusato di aver ceduto la sostanza letale al giovane e di essere il responsabile di un ampio traffico di oppioidi sintetici, importati clandestinamente da vari paesi europei.

IPA

Siringhe e diversi tipi di droghe sintetiche

Il procuratore di Bolzano Axel Bisignano ha detto che “in un primo momento non si sospettava una morte per overdose, a causa dell’assenza di siringhe, sigarette o altre tracce di stupefacenti. Per questo motivo si supponeva un decesso per cause naturali, per arresto cardiocircolatorio”.

La complessa inchiesta, in cui è stato coinvolto anche il Ris di Roma per le analisi chimiche, dopo diversi esami durati mesi, ha portato alla luce che il decesso del 28enne di Brunico era stato causato proprio dall’assunzione di una nuova droga, chiamata nitazeni.

Le analisi per individuare i nitazeni

L’analisi chimica ha confermato la presenza nel sangue della vittima di n-pirrolidin protonizapene, un potente oppioide associato a gravi rischi di overdose, inclusa la morte per aritmie cardiache.

Le forze dell’ordine hanno inoltre sequestrato diversi plichi contenenti oppioidi sintetici, acquistati online con criptovalute e spediti da Grecia, Polonia e Gran Bretagna. Tra i ritrovamenti figurano sostanze come il Nitazene (uno degli oppioidi più pericolosi, presente in diverse varianti) e il Fentanyl, che rappresentano un grave rischio per la salute pubblica, se assunti anche in piccole dosi.

“Si tratta di una bomba, molto più potente del Fentanyl”, ha spiegato in conferenza stampa il procuratore di Bolzano Axel Bisignano.

Cosa sono i nitazeni

L’espisodio della morte del 28enne per overdose di nitazeni si inserisce in un quadro più ampio che desta crescente attenzione anche tra gli esperti. Proprio nelle scorse settimane, durante il congresso della Società italiana di Tossicologia (Sitox) “Antidotes in Depth 2025 – Clinical Toxicology, Substances of Abuse and Chemical Emergencies”, i ricercatori hanno segnalato come in Europa stia aumentando l’abuso di questa nuova droga composta da sostanze potenti che spesso non vengono rilevate dai test ospedalieri tradizionali.

Secondo gli esperti, oggi in Europa circolano oltre 1.050 nuove sostanze psicoattive, molte delle quali non vengono rilevate dai test di laboratorio.

Un articolo pubblicato recentemente su The Conversation, ha definito i nitazeni “l’ultima, letale evoluzione nella crisi degli oppioidi sintetici”, sottolineando che sono “dieci volte più potenti del Fentanyl”.

Queste sostante sono state create negli anni ’50 dall’azienda farmaceutica Ciba-Geigy come potenziali antidolorifici, ma non sono state mai commercializzate a causa dei gravi rischi per la sicurezza. Si tratta infatti di oppioidi con un potere analgesico superiore alla morfina.

Dopo decenni di oblio, i nitazeni sono riapparsi a partire dal 2019, quando in diversi Paesi (tra cui gli Stati Uniti e la Cina, principale produttore) sono stati introdotti controlli più rigidi sulla produzione di fentanyl e dei suoi analoghi. Oggi i nitazeni circolano in diverse forme: liquida, in pillole o in polvere, e possono essere letali anche in quantità molto ridotte.

I nitazeni agiscono sugli stessi recettori del Fentanyl e della morfina, ma con un’efficacia e potenza molto più elevata: alcuni composti risultano fino a 60 volte più forti del fentanyl e centinaia di volte più della morfina.

A differenza del fentanyl, che si è diffuso principalmente attraverso il Messico e gli Stati Uniti, i nitazeni provengono direttamente dall’Asia, dove vengono prodotti e distribuiti tramite canali multipli e difficili da controllare.

Uno dei principali problemi è la difficoltà di contrastare gli effetti di un’overdose da nitazeni. Come spiegato in uno studio pubblicato sulla rivista Pain Medicine, il naloxone, il farmaco usato per bloccare l’effetto di eroina, morfina e Fentanyl, non è altrettanto efficace su queste molecole.

I nitazeni spesso non vengono rilevati nei test tossicologici di routine poiché vengono assunti in quantità molto basse e con formule chimiche che variano spesso. È comune trovarle mescolate ad altre droghe o pillole contraffatte, rendendo di fatto queste sostanze “invisibili”.

Il professore di Anestesiologia presso la Vanderbilt University di Nashville Shravani Durbhakula ha sottolineato come “molte persone che consumano nitazeni non sanno nemmeno di assumerli”. Ciò perché queste “sostanze sono spesso presenti in pillole vendute come altri oppioidi, dunque informare le persone dei rischi è più importante che mai”.

In Europa l’abuso di nitazeni è in aumento. Tornando al Trentino Alto Adige, il procuratore Bisignano ha parlato di “un significativo campanello d’allarme” con 35 segnalazioni correlate a questa sostanza stupefacente, spesso acquistata nel dark web.