Un autobus precipita in un burrone a Capo Verde, morte almeno 25 persone. Erano quasi tutti giovani studenti

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Una tranquilla gita fuori città si è trasformata in tragedia sull’isola di Fogo, nel territorio di Capo Verde. Un autobus è uscito di strada e precipitato in un burrone profondo 30 metri. Sono almeno 25 le persone che hanno perso la vita nell’incidente, tra cui l’autista e numerosi studenti che viaggiavano a bordo del mezzo. Almeno 18 i feriti, alcuni in condizioni gravissime.

L’autobus precipita nel burrone

Nel tardo pomeriggio di sabato 5 settembre 2026, un grave incidente si è verificato sulla zona montuosa del sud dell’isola di Fogo.

Sulla strada che collega Chã das Caldeiras a Campanas de Cima un autobus è uscito di strada, cadendo in un burrone.

Il mezzo è precipitato per circa una trentina di metri, schiantandosi su un terreno roccioso vicino al letto di un torrente. Un punto difficile da raggiungere che ha complicato le operazioni di soccorso.

Almeno 25 morti, molti studenti

Secondo i primi accertamenti, sarebbero almeno 25 le persone decedute a seguito della caduta, tra cui l’autista.

I passeggeri erano per la maggior parte studenti delle scuole superiori delle località di Cural Grande e Ponta Verde.

Si trovavano riuniti in un’uscita annuale organizzata dal conducente per gli scolari che trasportava abitualmente durante l’anno scolastico.

Venti persone sono morte sul posto e altre cinque all’ospedale regionale São Francisco de Assis, a São Filipe.

I feriti sarebbero almeno 18, tra bambini e adolescenti, alcuni dei quali ricoverati in ospedale in condizioni gravissime.

Sette delle vittime sono state sepolte senza il passaggio dalle famiglie, a causa delle condizioni dei corpi. Gli altri funerali sono previsti nella giornata di domenica.

La tragedia a Capo Verde

Il presidente di Capo Verde José Maria Pereira Neves, condividendo le foto della tragedia, l’ha definita “una grande catastrofe”.

Il ministro della Salute ha annunciato l’invio di una squadra medica multidisciplinare da Praia, con chirurghi, neurochirurgo, ortopedico e altri specialisti, per rafforzare l’assistenza ai feriti. Al vaglio anche eventuali trasferimenti nella capitale.

Sull’isola sono attesi il capo di Stato e il primo ministro Francisco Carvalho, che arriveranno per esprimere solidarietà alle famiglie delle vittime e seguire le operazioni di assistenza.

Nel Comune di São Filipe sono stati proclamati due giorni di lutto municipale.