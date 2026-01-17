Un bambino di 11 anni ha ucciso il padre in Pennsylvania, gli ha sparato perché non trovava la Nintendo Switch

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Douglas Dietz, 42 anni, è morto per un colpo di arma da fuoco alla testa. A premere il grilletto è stato il figlio di 11 anni. Dietro il gesto, una reazione violenta perché il padre gli aveva sequestrato la Switch, console della Nintendo. È accaduto nello Stato della Pennsylvania, nella contea di Perry, nel giorno del compleanno del minore. La polizia, giunta sul posto, ha sentito il bambino confessare alla madre di aver ucciso il padre.

Spara al padre per una Nintendo Switch

Sparatoria in casa nella contea di Perry, in Pennsylvania. Un bambino aveva appena finito di festeggiare il suo compleanno quando ha trovato un revolver e ha sparato al padre.

Clayton Dietz si sarebbe rivolto contro il genitore perché questi gli aveva sottratto la console di gioco, una Nintendo Switch.

Le autorità, giunte sul posto hanno, confermato la morte dell’uomo poco dopo le 03:00 del mattino nell’abitazione di famiglia, in South Market Street.

Il racconto della madre

La polizia è accorsa sul posto dopo la chiamata della moglie della vittima. Il bambino ha confessato alla madre, Jillian Dietz, di aver ucciso il padre. La confessione è stata ascoltata dagli agenti presenti nella stanza.

La donna ha raccontato quanto accaduto. Ha riferito che verso le 2-3 di notte del 14 gennaio 2026 ha sentito un forte rumore. Era a letto con il marito. Quando si è svegliata ha cercato di smuovere l’uomo, ma non ha dato segni di vita.

Al buio, dice di aver sentito un gocciolio d’acqua, ma dopo aver acceso la luce ha avuto la conferma che quello era sangue.

Il movente

Entrato nella stanza, Clayton avrebbe urlato la frase “Papà è morto”, per poi correre giù dalle scale e ripetere: “Mio padre è morto”. Solo quando la madre lo ha raggiunto in cucina, dopo l’arrivo degli agenti, il bambino le avrebbe detto: “Ho ucciso papà“.

Il racconto del bambino, adottato dalla famiglia nel 2018, chiarisce il movimento. Agli agenti ha spiegato che, mentre era alla ricerca della console che il padre gli aveva sottratto, ha trovato le chiavi della cassaforte. All’interno ha trovato la pistola.

Gli agenti hanno notato che il bambino presentava un livido sopra l’occhio sinistro e una lacerazione vicino al labbro inferiore.