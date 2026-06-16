Un bombardiere B-52 degli Usa precipita dopo il decollo in California, 8 morti nello schianto

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Tragedia negli Stati Uniti. Un bombardiere B-52 Stratofortress dell’Aeronautica militare Usa è precipitato al suolo poco dopo il decollo dalla base aerea di Edwards, in California. Nello schianto sono morti gli 8 membri dell’equipaggio, impegnati in un volo di test. Tra le vittime anche due civili che lavoravano per Boeing. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Bombardiere B-52 precipita negli Usa

Il grave incidente aereo si è verificato negli Stati Uniti nella mattinata di lunedì 15 giugno, attorno alle 11.20 ora locale (le 20:20 in Italia).

Un bombardiere B-52 Stratofortress dell’Aeronautica militare degli Stati Uniti si è schiantato nei pressi della base aerea di Edwards, circa 160 chilometri a nord di Los Angeles.

ANSA

L’aereo è precipitato al suolo nel deserto del Mojave poco dopo il decollo. Lo ha reso noto la stessa Edwards Air Force Base.

Tutti morti gli 8 uomini dell’equipaggio

Nello schianto sono morti tutti gli 8 uomini che si trovavano a bordo dell’aereo.

Non solo militari ma anche civili: Boeing, che produce i B-52, ha fatto sapere che tra le vittime ci sono due dipendenti dell’azienda.

Immediati l’intervento delle squadre di emergenza della base, ma per l’equipaggio non c’è stato nulla da fare.

“Abbiamo perso otto grandi americani in un incidente fatale e in questo momento i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari”, ha dichiarato il colonnello James Hayes durante una conferenza stampa.

Ancora da chiarire le cause dello schianto: secondo quanto riporta la Cnn, l’aereo stava effettuando un volo di test di routine quando è precipitato.

Il bombardiere B-52

Il B-52 Stratofortress è un bombardiere pesante a lungo raggio prodotto dall’azienda statunitense Boeing, in servizio dal 1955.

Può trasportare sia bombe convenzionali che nucleari ed è stato impiegato in numerosi conflitti, dal Vietnam alla recente guerra in Iran.

L’equipaggio standard è di cinque persone. L’Aeronautica militare Usa ha in servizio 75 aerei di questo tipo.