Quindici persone denunciate e sedici veicoli sequestrati, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nella Piana di Gioia Tauro dove è stata scoperta una discarica abusiva all’interno di un burrone naturale utilizzato per lo sversamento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi. L’attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi e ha visto coinvolti i militari della Compagnia di Taurianova e del Nucleo Carabinieri Forestale di Cittanova, impegnati da mesi in controlli mirati nelle aree rurali.

Le indagini e la scoperta della discarica abusiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio nel novembre 2024, quando sono stati intensificati i servizi di controllo nelle zone extraurbane della Piana di Gioia Tauro. In particolare, le attenzioni si sono concentrate sulla contrada “Piggra” di Taurianova (Reggio Calabria) dove i militari hanno individuato un’area che, nel tempo, era stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Attraverso appostamenti, monitoraggi e accertamenti tecnici i Carabinieri hanno documentato una presunta attività sistematica di trasporto illecito e abbandono di rifiuti. Nel burrone naturale sarebbero stati riversati detriti, scarti di lavorazione e materiali potenzialmente inquinanti con il rischio concreto di contaminazione del terreno e delle falde acquifere.

Le persone coinvolte e i provvedimenti adottati

Le indagini hanno permesso di risalire ai mezzi e agli individui coinvolti nell’attività illecita. In totale, quindici persone sono state denunciate in stato di libertà con l’accusa di gestione e smaltimento illecito di rifiuti in concorso. L’Autorità giudiziaria, guidata dal Procuratore Emanuele Crescenti, ha inoltre disposto il sequestro preventivo di quindici mezzi utilizzati per gli sversamenti e, per un soggetto, l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Complessivamente, sono stati sequestrati sedici veicoli impiegati per il trasporto illecito dei materiali. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai reati ambientali che l’Arma dei Carabinieri sta portando avanti nelle zone agricole e rurali, dove l’abbandono illegale di rifiuti rappresenta una delle principali criticità per la tutela del territorio.

Le conseguenze ambientali e le indagini in corso

I rifiuti abbandonati nel burrone naturale di contrada “Piggra” comprendevano detriti, scarti di lavorazione e materiali potenzialmente pericolosi, con il rischio di contaminazione delle falde acquifere e del suolo. Gli accertamenti tecnici effettuati dai Carabinieri hanno permesso di documentare la gravità della situazione e di raccogliere elementi utili per le indagini.

L’attività di contrasto ai reati ambientali nella Piana di Gioia Tauro proseguirà anche nei prossimi mesi con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi di abbandono illecito di rifiuti e di garantire la sicurezza del territorio. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare le aree più a rischio e a collaborare con la magistratura per individuare e perseguire i responsabili di questi gravi comportamenti.

