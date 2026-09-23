Un chilo e mezzo di hashish nel terreno vicino a casa a Scoglitti vicino a Ragusa, arrestato un giovane

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È di un arresto e oltre 1,54 kg di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Scoglitti. Un giovane di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso a disfarsi di una busta contenente droga nei pressi della propria abitazione. L’azione è stata eseguita nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di droga sul territorio.

Operazione antidroga: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta a Scoglitti, dove i militari della locale Stazione, insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un giovane del posto. L’intervento è scattato dopo che il ragazzo è stato notato mentre cercava di liberarsi di una busta di plastica, lanciandola nel terreno adiacente alla sua abitazione.

Il sequestro della droga

I Carabinieri sono intervenuti prontamente per recuperare l’involucro sospetto. All’interno della busta sono stati rinvenuti 16 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,54 kg. Oltre all’hashish, sono stati trovati anche una bustina e una pasticca di MDMA, per un totale di circa 2 grammi. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati diversi strumenti utilizzati per la pesatura e il confezionamento delle dosi, elementi che hanno rafforzato i sospetti a carico del giovane in merito all’attività di spaccio.

Le indagini e il sequestro

Tutto il materiale rinvenuto, sia la sostanza stupefacente che gli strumenti per il confezionamento, è stato posto sotto sequestro. Gli oggetti sono stati presi in carico per le successive analisi qualitative e quantitative di laboratorio, al fine di accertare la natura e la purezza delle sostanze sequestrate.

L’arresto e la custodia cautelare

Al termine delle formalità di rito, il 26enne arrestato è stato condotto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, presso la Casa Circondariale di Ragusa. Il giovane rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa delle successive determinazioni. L’ipotesi accusatoria dovrà essere confermata nel corso del procedimento, quando verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come previsto dalla legge.

IPA