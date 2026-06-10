Un cinghiale trova refrigerio su una spiaggia del Cilento, il video che sta spopolando sui social
Un cinghiale sorprende i bagnanti ad Agropoli, tra curiosità e preoccupazione per la fauna urbana
Tra i bagnanti che affollano il lungomare di Agropoli, in provincia di Salerno, ha fatto la sua comparsa in acqua anche un cinghiale. Il mammifero, la cui presenza nel tessuto urbano delle città è sempre più frequente, si è presentato in spiaggia tra la curiosità generale per poi puntare dritto verso il bagnasciuga dove ha cercato refrigerio – come si può vedere nel video pubblicato dal sito di informazione Agro24 – rinfrescandosi a pochi metri dalla riva nelle acque anche quest’anno premiate con il riconoscimento della bandiera blu. Il video del cinghiale immerso nell’acqua è finito sui social scatenando i commenti di tanti utenti tra il divertito per il fuori programma e il preoccupato per la presenza sempre più invasiva della specie nei centri abitati.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.