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Tra i bagnanti che affollano il lungomare di Agropoli, in provincia di Salerno, ha fatto la sua comparsa in acqua anche un cinghiale. Il mammifero, la cui presenza nel tessuto urbano delle città è sempre più frequente, si è presentato in spiaggia tra la curiosità generale per poi puntare dritto verso il bagnasciuga dove ha cercato refrigerio – come si può vedere nel video pubblicato dal sito di informazione Agro24 – rinfrescandosi a pochi metri dalla riva nelle acque anche quest’anno premiate con il riconoscimento della bandiera blu. Il video del cinghiale immerso nell’acqua è finito sui social scatenando i commenti di tanti utenti tra il divertito per il fuori programma e il preoccupato per la presenza sempre più invasiva della specie nei centri abitati.