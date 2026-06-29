Un cuore gigante sulla sabbia e 32 fiori per ricordare le vittime della strage di Viareggio, il video
Un gesto commovente per onorare le vittime della Strage di Viareggio, 17 anni dopo la tragedia
Un cuore gigante disegnato sulla sabbia e 32 fiori con un nastro nero per ricordare le vittime della Strage di Viareggio del 29 giugno 2009 nel giorno del 17esimo anniversario. È l’omaggio di Giuliano Olivi, Marco Olivi e Mirco Salameh del bagno “90esimo minuto” a Focette, nel comune di Pietrasanta in provincia di Lucca, accompagnato da un video e la scritta “Viareggio non dimentica”. (NPK) (US Il Mondo che Vorrei Onlus)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.