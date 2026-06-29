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Un cuore gigante sulla sabbia e 32 fiori per ricordare le vittime della strage di Viareggio, il video

Un gesto commovente per onorare le vittime della Strage di Viareggio, 17 anni dopo la tragedia

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Virgilio Notizie

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Un cuore gigante disegnato sulla sabbia e 32 fiori con un nastro nero per ricordare le vittime della Strage di Viareggio del 29 giugno 2009 nel giorno del 17esimo anniversario. È l’omaggio di Giuliano Olivi, Marco Olivi e Mirco Salameh del bagno “90esimo minuto” a Focette, nel comune di Pietrasanta in provincia di Lucca, accompagnato da un video e la scritta “Viareggio non dimentica”. (NPK) (US Il Mondo che Vorrei Onlus)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Cantine Amadei

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