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Una donna di 72 anni ha riavuto i preziosi e i 300 euro che le erano stati rubati in casa a Viggiù (Varese). Per il furto è stato arrestato un uomo di 54 anni, poi condotto in carcere.

I sospetti durante un controllo a Viggiù

Le indagini sono partite da un servizio di controllo del territorio. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno notato un’automobile con a bordo un uomo che si è comportato in modo sospetto.

Dopo essere rimasto a lungo in sosta nel parcheggio all’aperto di un centro commerciale di Varese, si è diretto verso Viggiù.

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Arrivato nel Comune, ha parcheggiato e ha raggiunto l’ingresso pedonale di una palazzina residenziale. Al citofono ha detto di essere stato mandato da un inesistente “Maresciallo Sandro”, riuscendo così a farsi aprire il portone. È uscito poco dopo in fretta ed è stato fermato dagli investigatori.

La telefonata e il raggiro

Gli accertamenti hanno ricostruito che, poco prima, la proprietaria di un appartamento dello stabile aveva ricevuto la telefonata di un sedicente appartenente alle Forze dell’Ordine.

Le era stato raccontato che la sua auto era stata usata per una rapina ai danni di una gioielleria di Varese e che occorreva controllare i suoi gioielli per verificare che non fossero parte della refurtiva.

Seguendo le istruzioni, la donna aveva disposto i preziosi su un panno bianco. Approfittando di un momento di distrazione, il truffatore li ha presi insieme al denaro. Il bottino comprendeva collane, anelli, orecchini e monete d’oro, per un peso totale di 278 grammi, oltre a 300 euro in contanti, in banconote da 50 euro.

Il recupero dei beni

La donna si è accorta di essere stata vittima di una truffa e, assistita dal figlio e rassicurata dagli agenti, ha presentato denuncia. Ha riconosciuto tutti gli oggetti, trovati in possesso dell’uomo fermato.

Dopo l’arresto, i preziosi e il denaro le sono stati restituiti.

FB Questura di Varese