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È di due arresti e oltre 17 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate il bilancio di un’operazione dei Carabinieri nel quartiere Zen 2. Una coppia di palermitani è stata fermata per detenzione di droga, dopo che un ingente carico è stato scoperto in un’abitazione privata, pronto per essere immesso nelle piazze di spaccio della città.

Operazione dei Carabinieri nel quartiere Zen 2

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dalla Stazione San Filippo Neri nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio, mirati a contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree periferiche di Palermo. I militari hanno agito con particolare attenzione tra i padiglioni del quartiere Zen 2, concentrando le indagini su un’abitazione sospetta in via Rocky Marciano.

La scoperta del deposito di droga

L’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da movimenti insoliti nei pressi dell’abitazione. Dopo aver osservato la situazione, i militari sono riusciti ad accedere all’interno dell’immobile per effettuare una perquisizione domiciliare. La perlustrazione accurata ha permesso di scoprire un vero e proprio deposito di droga, ben nascosto tra le mura domestiche.

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti 16 involucri termosaldati contenenti cocaina, ricavati da un’unica grossa “pietra”, oltre a un panetto della stessa sostanza. Il peso complessivo della cocaina sequestrata supera i 2 chilogrammi, nascosti all’interno di una coperta. Inoltre, i Carabinieri hanno trovato 155 panetti di hashish, per un totale di oltre 15 chilogrammi, occultati in una busta all’interno di un frigorifero.

Le persone coinvolte e le misure adottate

Nel corso dell’operazione, sono stati arrestati un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, e la moglie 40enne, entrambi residenti nel quartiere. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato gli arresti, disponendo per il marito la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per la moglie non sono state adottate misure restrittive ulteriori.

L’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti è stato sottoposto a sequestro penale e trasmesso al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, dove saranno effettuate le analisi qualitative e quantitative per stabilire il principio attivo delle sostanze confiscate.

IPA